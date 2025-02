Talbi en feu, Mignolet en mur : le Club de Bruges élimine l'Atalanta avec brio !

Le Club de Bruges est venu en mode patron écraser l'Atalanta de Bergame. Les Brugeois se sont imposés 1-3 lors de ce match retour de barrage de la Ligue des champions.

Un match retour de barrage de Ligue des champions très attendu dans toute la Belgique. Le Club de Bruges se déplaçait à Bergame pour affronter l'Atalanta. Une victoire au match aller sur le score de 2-1 avantageait les Belges.

La rencontre commence très vite. À peine le temps de s’installer sur le canapé devant la télévision que la Venise du Nord marque. Un but qui tombe dès la 2e minute de jeu. Chemsdine Talbi ouvre le score sur une passe de Ferran Jutgla. Seul sur le côté droit, le jeune Belge élimine le défenseur adverse, arme une frappe du pied droit qui termine dans la cage. 0-1 pour Bruges.

L’Atalanta croit égaliser rapidement avec un but de Mateo Retegui, mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Pas de chance ! Bruges continue à profiter des largesses défensives de son adversaire. Maxim De Cuyper, en dribbleur dans le rectangle de l'Atalanta, réussit à se débarrasser des défenseurs. Christos Tzolis sent le bon coup et demande la balle à De Cuyper, mais son tir est contré. Sentant l'occasion parfaite pour inscrire un doublé, Talbi surgit et pousse la balle au fond des filets. 0-2 au bout de 30 minutes de jeu à Bergame.

Un gros coup dur pour l’équipe à domicile, qui voit ses chances de se qualifier s'envoler. L’Atalanta essaie de réagir, mais rien ne passe. Simon Mignolet réalise un double arrêt spectaculaire, d'abord sur la frappe de Zappacosta qui touche le poteau, puis sur celle de Juan Cuadrado. Bruges réplique immédiatement avec une contre-attaque fulgurante. Tzolis sert Jutgla, qui arme une frappe en dehors de la surface pour inscrire le troisième but de Bruges. 0-3, c’est le score à la mi-temps.

Mignolet sauve Bruges

En deuxième période, l'Atalanta réduit l'écart. Celui qui vient de rentrer en jeu marque : Ademola Lookman pour le 3-1. Quelques minutes plus tard, Lookman pousse à nouveau la balle au fond des filets, mais l'arbitre annule le but pour une position de hors-jeu. Cependant, après consultation de la VAR, un penalty est finalement accordé. Malheureusement pour l'Atalanta, Mignolet est encore une fois décisif en arrêtant le penalty de Lookman, privant les Italiens de revenir dans le match.

Une énorme victoire qui permet au Club de Bruges d’accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un score total de 5-2 sur les deux matchs. Une performance mémorable pour les Belges, qui ont su être réalistes et efficaces.