Une victoire sur le fil : Bruges profite d'un penalty en fin de match pour s'imposer face à l'Atalanta, mais aura tout de même quelques regrets

Le Club de Bruges a bien cru être retombé dans ses travers face à l'Atalanta. Longtemps dominateurs, les Blauw & Zwart ont remporté la partie dans le temps additionnel grâce au penalty de Gustaf Nilsson.

C'était une soirée historique qui attendait le Club de Bruges, ce mercredi. Un barrage de Ligue des Champions face à l'Atalanta d'un Charles De Ketelaere chaleureusement accueilli, tandis que les Blauw & Zwart disputaient le 300e match de leur histoire sur la scène européenne.

Pour cette rencontre, Nicky Hayen reconduit son onze habituel en Europe. Seys, Mechele, Ordonez et De Cuyper composent la ligne défensive devant Mignolet, tandis que le tandem Onyedika - Jashari est reconduit. Vanaken est évidemment le chef d'orchestre, tandis que Tzolis et Talbi occupent les ailes, avec Jutgla en pointe.

Cette soirée, Bruges la commence de la meilleure des manières. Les Gazelles sont offensives, à l'image de Tzolis qui fait le mauvais choix sur une première reconversion mais qui amène le danger (7e), puis à qui il manque une pointure pour reprendre le ballon d'un Talbi absolument excellent (8e).

Le jeune ailier belgo-marocain est d'ailleurs à l'origine de l'ouverture du score méritée des Brugeois. Son pressing aux trente mètres lui permet de récupérer le ballon et servir Jutgla, qui contrôle puis ne laisse aucune chance à Rui Patricio (1-0, 15e).

Bruges oublie de faire le break et rentre frustré au repos

Le seul reproche que l'on peut faire à ce Club de Bruges, à la pause, c'est d'être retombé dans ses travers. Parce que De Cuyper a eu l'occasion de doubler la mise (30e) et que globalement, la domination du FCB devait lui permettre de faire le break. Mais l'Atalanta, avec son expérience, réagit, tandis que Bruges a galvaudé.

Rentrée en touche anodine sur la gauche, Zappacosta combine avec un Charles De Ketelaere oublié et centre, Mario Pasalic gagne son duel de la tête dans le rectangle et remet les deux équipes à la même hauteur. Une égalisation au goût amer pour les Blauw & Zwart, qui ont longtemps dominé cette première période mais qui ont oublié de faire le break.

Le Club de Bruges reprend la seconde période comme il a débuté la rencontre : vers l'offensive. Après quelques minutes d'observation afin de prendre en compte les changements réalisés à la pause, les locaux repartent à l'attaque avec, encore et toujours, Talbi. Le ballon est amené par Jutgla et, surtout, le magnifique contrôle de De Cuyper, Tzolis remise au belgo-marocain, qui frappe au-dessus (48e).

Des hommes à nouveau en vue, six minutes plus tard. Talbi déborde deux hommes sur la droite et centre, Jutgla et Tzolis se gênent, tandis que De Cuyper, en seconde intention, manque le cadre de peu (54e). Comme en début de match, Bruges domine outrageusement, mais n'arrive pas à marquer.

Une victoire sur le fil... mais tout de même quelques regrets pour le Club

Dans l'autre sens, l'Atalanta réagit enfin. Juan Cuadrado, monté au jeu, est complètement seul pour adresser son centre, et Zappacosta est aussi seul à la retombée, mais sa reprise de la tête au premier poteau est sortie par Mignolet (66e). Dans la foulée, Samardzic se retrouve seul au point de penalty, mais manque le cadre de manière assez incompréhensible (67e).

Dans le dernier quart d'heure, le Club de Bruges a eu la volonté de ne plus autant se projeter, pour ne pas risquer de concéder un 1-2 très contraignant, qui a failli arriver des pieds de Charles De Ketelaere, repoussé par Mignolet (84e). Mais dans les derniers instants, c'est l'inverse qui s'est produit.

Superbe mouvement de Hugo Siquet qui amène le ballon dans le rectangle, puis Hien accroche Nilsson dans la surface. Le Suédois se fait justice lui-même et accroche la victoire dans les dernières minutes, sur penalty (2-1, 90+3e). Bruges l'emporte face à l'Atalanta mais aura tout de même quelques regrets, car il aurait pu bénéficier d'un avantage plus important.