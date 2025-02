Jackpot et grandes nouvelles pour le football belge : les multiples avantages de la qualification de Bruges pour les 1/8es de la Ligue des Champions

Ils l'ont fait. Le Club de Bruges a créé l'exploit sur la pelouse de l'Atalanta, ce mardi soir, et s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions au terme, surtout, d'une première période d'une efficacité redoutable.

Une qualification aux multiples points positifs pour les Blauw & Zwart, qui défieront Lille ou retrouveront Aston Villa au tour suivant. Financièrement, premièrement, puisque cette qualification a permis à Bruges d'ajouter 11 millions d'euros à son total de primes européennes, pour passer la barre de 60 M€ gagnés depuis le début de la campagne.

Au niveau du coefficient, aussi. La victoire de Bruges, comme au match aller, a rapporté 0.400 point au total du pays (faites x5 pour obtenir le total individuellement gagné par le Club), sans compter les 0.300 de bonus de qualification. Depuis le début de la saison, la Belgique en est à 14.250 points, soit extrêmement proche de son record établi la saison dernière à 14.400 points. Un record qui pourrait donc être dépassé dès ce jeudi en cas de résultats positifs.

La Belgique occupe une septième place logique sur le coefficient de la saison (elle est huitième sur les cinq dernières saisons, classement pris en compte pour déterminer les tickets européens) et a, bien sûr, abandonné l'idée de terminer dans les deux premières places, synonymes d'une place supplémentaire pour la prochaine Ligue des Champions. L'Angleterre semble presque assurée de l'obtenir, l'Espagne prend la mesure de l'Italie pour la deuxième.

Mais cette qualification du Club de Bruges, elle pourrait aussi avoir un impact si... le club vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions via son championnat domestique (oui, c'est encore loin).

Dans ce cas, une place en Ligue des Champions se libérera et elle reviendra au club ayant le coefficient individuel le plus important mais n'étant pas directement qualifié ou disputant les tours préliminaires.

Les trois candidats les plus sérieux sont, pour le moment, Bruges, Feyenoord et le deuxième du championnat portugais, actuellement Benfica. Il faudra toutefois espérer que ça soit le Sporting CP qui termine deuxième, car Benfica et Porto ont déjà beaucoup plus de points que Bruges et ne pourront être rattrapés qu'en cas de demi-finale des Blauw & Zwart.

Mais cela signifie que si le Racing Genk remporte le championnat de Belgique et que le FCB passe devant ses concurrents d'ici à la fin de la saison européenne, la Belgique pourrait tout de même compter deux clubs en phase de ligue de C1 la saison prochaine. Que ça se produise ou non, l'optimisme est de mise pour l'avenir de notre championnat.

Feyenoord 🇳🇱 was in front of Club Brugge 🇧🇪 for only a couple of hours!



Both teams eliminated Italian 🇮🇹 opponents and earned +1.500 bonus pts for reaching R16:



71.750 🇧🇪 Club Brugge

71.000 🇳🇱 Feyenoord



Who ends up higher could be important in the race for direct UCL…