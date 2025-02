🎥 Maxim De Cuyper l'a fait sortir de ses gonds : le pétage de câble total du capitaine de l'Atalanta Bergame

La rencontre était déjà jouée quand Rafael Toloi, le capitaine de l'Atalanta, a complètement dégoupillé et pris un carton rouge.

Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? À la 87e minute de jeu, Rafael Toloi, capitaine de l'Atalanta Bergame, a totalement pété les plombs.

Très frustré par le scénario du match et par l'élimination alors quasi-assurée de l'Atalanta, le latéral international italien s'en est pris à Maxim De Cuyper.

Avec l'expérience d'un véritable vétéran, De Cuyper a, il est vrai, provoqué son vis-à-vis d'un petit geste. Mais Rafael Toloi a réagi au quart de tour : tentant de jeter le ballon sur le Brugeois, il a glissé, avant de... se ruer vers lui pour le tacler façon rugby.

Wtf is Rafael Toloi doingūüėāūüėā pic.twitter.com/nmeU2j3Fp4 — WanDijk (@WanDijk_) February 18, 2025

L'arbitre, qui avait compris l'intention du Bergamasque assez rapidement, a tenté de s'interposer mais Toloi l'a écarté. Sans surprise, la sanction était un carton rouge logique, couronnant une soirée pourrie pour l'Atalanta Bergame.

On imagine que malgré l'élimination de l'Atalanta, Toloi, 34 ans et peu habitué à ce genre de dégoupillage (il n'a pris que 4 cartons rouges en plus de 250 matchs de Serie A), ne reverra pas la Coupe d'Europe de sitôt la saison prochaine et prendra une belle suspension. À noter que De Cuyper prendra lui aussi un carton jaune sur la phase, pour son geste de provocation.