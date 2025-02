"Ce n'est absolument pas un phénomène" : un Brugeois au centre des débats dans la presse italienne

L'Atalanta s'est révéillée groggy par l'élimination des oeuvres du Club de Bruges. La presse italienne a félicité les Brugeois mais se révèle aussi assez amère.

Dans les médias transalpins, on parlait avant tout de l'élimination de l'AC Milan par Feyenoord. Mais la double défaite de l'Atalanta a aussi fait parler. "Les Brugeois ont infligé une correction à l'Atalanta en première mi-temps par leur intensité et leur rapidité. Ils ont mieux joué et de manière plus astucieuse", écrit La Gazzetta dello Sport, qui a accordé un 8,5 sur 10 à Mignolet.

Le gardien du Club était au centre de l'attention avec son penalty arrêté : "Ce soir, il s'est déguisé en phénomène. Même s'il n'est absolument pas un phénomène, demandez à Liverpool ce qu'ils en pensent", écrit Eurosport.

Pour le reste, la presse locale s'est montrée assez élogieuse : "Cette fois, le conte de fées se déroule en Flandre", écrit La Stampa. "Avec les mêmes couleurs de club et un centre de formation talentueux, Bruges a repris le rôle d'Atalanta".

Le Club de Bruges a mis tous les ingrédients nécessaires

Les journalistes ont cru voir en Bruges l'Atalanta des années précédentes. "Le club belge a remporté ces deux matchs de barrage avec un football de meilleure qualité, en mettant en avant la rapidité, l'intensité et l'agressivité - des armes qui ont rendu Atalanta si performante ces dernières années".

Le Corriere della Serra se montre beau joueur : "Les Belges, qui sur le papier étaient à portée de main, se sont en réalité révélés être un obstacle insurmontable sur le terrain. Le Club de Bruges court plus et ne fait pas d'erreur dans son approche du match. Et, au niveau footballistique, il se montre mieux organisé et prend peu de risques en défense. En attaque, cette équipe est mortelle quand elle lance un contre. Rien à dire : les Belges méritaient leur qualification, ils se sont montrés supérieurs à une équipe de l'Atalanta clairement en difficulté".