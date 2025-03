Le match contre Aston Villa a montré les limites d'un Brugeois : il faudra les corriger pour décrocher son gros transfert

Le Club de Bruges a incontestablement réalisé un excellent transfert l'été dernier avec l'arrivée de Christos Tzolis. Le Grec a déjà été très décisif, mais pour susciter l'intérêt des meilleurs clubs, il devrait rester encore une année à Jan Breydel.

Le Club de Bruges a déboursé 6,5 millions pour l'ailier droit et il en vaut déjà 18 maintenant selon Transfermarkt. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes : un but et trois passes décisives en Ligue des Champions, huit buts et cinq passes décisives en championnat. De quoi être satisfait.

C'est l'un des meilleurs joueurs de Jupiler Pro League, mais le jeune attaquant de 23 ans a encore des points à améliorer, comme cela s'est vu hier contre Aston Villa. Et précédemment contre le Standard. Il avait écopé d'un carton rouge, ce qui a coûté cher à son équipe.

Mardi, il a raté son contrôle dans sa propre surface et, comme tant d'attaquants, a tenté de se rattraper par une action irréfléchie. Penalty ! Et ce sont ces moments qui distinguent les bons joueurs des meilleurs.

C'était inutile et il en était conscient immédiatement. De plus, il doit travailler son tir du pied gauche. L'occasion qu'il a eue via une superbe déviation de Vanaken doit être concrétisée à ce niveau, mais il a envoyé le ballon loin au-dessus du gauche.

Il n'a marqué qu'une seule fois de son pied gauche, contre Saint-Trond. En tant qu'ailier, il aime évidemment rentrer à l'intérieur du jeu pour frapper du pied droit, son point fort. Ses centres du pied gauche ne sont pas non plus mauvais. Mais il y a donc encore du travail à faire. Une année de plus à Club Bruges ne serait donc pas une mauvaise idée.