La presse anglaise réagit au match entre Bruges et Aston Villa : domination belge, mais regrets au rendez-vous

Après la défaite du Club de Bruges face à Aston Villa (1-3), la presse anglaise souligne la domination belge, mais pointe du doigt le manque de réalisme des Brugeois.

Cette confrontation entre le Club de Bruges et Aston Villa (1-3) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions continue de susciter des réactions dans les médias. Malgré une première mi-temps prometteuse, les Brugeois n’ont pas su concrétiser leurs occasions en deuxième période.

Relayé par Sporza, le journal The Guardian a souligné la première mi-temps maîtrisée de Bruges qui a su imposer son rythme et dominer le milieu de terrain d’Aston Villa. Le quotidien britannique a notamment salué les performances du gardien Emi Martinez, décrit comme un rempart infranchissable grâce à ses arrêts décisifs.

Le journal a également pointé du doigt l’attitude nerveuse du coach d’Aston Villa, Unai Emery. "Sur le bord de la pelouse, on pouvait voir Emery devenir de plus en plus nerveux et se gratter le col à cause du stress. Une fois de plus, le Club Bruges a fait vivre une soirée "embarrassante" à Aston Villa".

De son côté, The Independent a mis en avant le retournement de situation en faveur d’Aston Villa. Le journal a évoqué les deux erreurs du Club de Bruges. "Les Belges vont certainement se maudire après cette phase de buts contre leur camp et de penaltys. Cela a un peu aidé le destin d'Aston Villa".

Le quotidien estime que les Belges vont regretter ces moments de malchance, qui ont finalement aidé leur adversaire à reprendre le contrôle du match.