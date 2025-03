Malgré la défaite face Aston Villa, ce joueur du Club de Bruges croit toujours en la qualification : "Nous étions la meilleure équipe"

Ardon Jashari a livré une performance impressionnante face à Aston Villa. Le milieu suisse a dominé le terrain, contrôlant parfaitement le jeu. Il a notamment humilié Youri Tielemans, un moment qui n'a pas manqué de ravir les supporters brugeois.

Ardon Jashari était sans aucun doute le meilleur joueur sur le terrain, en comptant les 22 acteurs. Ses performances en Ligue des Champions ont sûrement attiré l'attention des équipes étrangères (de premier plan) à présent. Il semble presque impossible de le garder lors du mercato estival, malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2029.

À 22 ans, il est devenu un peu le métronome du Club de Bruges. Un lien idéal entre la défense et l'attaque. "C'est dommage de perdre de cette manière" a-t-il soupiré après la rencontre.

"Nous avons réalisé une excellente performance. Aston Villa n'a pas eu de grosses occasions après leur but d'ouverture, alors que nous en avons eu plusieurs. Ils prennent l'avantage sur un but contre notre camp, c'était tout simplement de la malchance."

"Ce qui rend tout cela encore plus regrettable, c'est que selon moi, nous étions la meilleure équipe. Mais bon, vous avez vu quels remplacements ils ont pu faire ? À l'heure de jeu, ils font rentrer quatre nouveaux joueurs et leur niveau n'a pas baissé."

Cependant, le Club a également eu ses occasions de prendre l'avantage avec Hans Vanaken et Christos Tzolis, mais n'a pas pu les concrétiser. "C'est là la différence. Nous aurions dû les concrétiser. Nous avons trop gaspillé nos occasions. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous savons que nous pouvons les affronter et nous l'avons déjà prouvé à deux reprises. Nous allons à Birmingham pour jouer au football et dans le football, on ne sait jamais."