Brandon Mechele assume son but contre son camp : "C'est dommage de se retrouver derrière de cette manière"

Le Club de Bruges a payé cher sa défaite mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, s'inclinant 1-3 face à Aston Villa.

Le Club de Bruges s'est rapidement retrouvé en retard à cause de l'ancien joueur de Genk, Leon Bailey. Maxim De Cuyper a effacé l'avantage d'Aston Villa et après 12 minutes, le score était déjà de 1-1.

Mais dix minutes avant la fin, la situation s'est empirée lorsque Brandon Mechele a inscrit un but contre son camp. Peu de temps après, Marco Asensio a aggravé le score à 1-3 en faveur de Villa sur penalty.

"Si je ne l'avais pas attrapé, il se serait simplement retrouvé dans mon dos. Alors nous aurions dû compter sur un gros arrêt de Simon (Mignolet, NDLR). C'est dommage de se retrouver derrière au score de cette manière" a réagi Mechele lui-même sur le but contre son camp pour VTM.

"Pourtant, nous avons fait un très bon match" poursuit-il. "Surtout en seconde période, nous étions très dominants. Nous avons simplement oublié de marquer et de nous récompenser. Puis ils reviennent et il y a ce but contre mon propre camp malheureux..."

"Nous devons vraiment apprendre à saisir nos moments et les concrétiser. Nous avons créé plusieurs grosses occasions, mais malheureusement, nous ne les avons pas concrétisées. Ce sera difficile là-bas, mais ce n'est pas désespéré" conclut le défenseur du Club.