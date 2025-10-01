Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le Club de Bruges s'est incliné 2-1 contre l'Atalanta en Ligue des champions. Une fois de plus, un corner en fin de match a tout gâché.

Le Club de Bruges s’est incliné 2-1 face à l’Atalanta mardi soir en Ligue des champions. Les Brugeois avaient ouvert le score, mais ils ont complètement craqué en fin de match.

Tout a commencé avec la faute de Nordin Jackers sur Pasalic. Le gardien a touché le Croate, qui est tombé assez facilement. Le penalty semblait léger, mais c’était une erreur évitable du portier brugeois.



Le Club de Bruges encore puni sur corner

La différence s’est faite à la 87e minute, avec le but italien qui a fixé le score à 2-1. Une nouvelle fois sur corner. "Et ce n’est pas un hasard", a souligné Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

"Je venais d’écrire que chaque corner d’Atalanta était dangereux et trente secondes plus tard, c’était le 2-1. En peu de temps, c’est le quatrième but encaissé par Bruges sur corner", a expliqué l’entraîneur belge avant de dresser la liste.

"Le but tardif contre Monaco, la défaite à La Louvière sur corner, l’égalisation à la 95e minute face à Westerlo sur corner, et maintenant une nouvelle défaite sur phase arrêtée…", a rappelé l’ancien coach.