Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

Un nouveau joueur du Club de Bruges est lié à l'AC Milan. Nicolo Tresoldi dit qu'il rêve de jouer un jour pour le club italien.

Ces dernières années, l’AC Milan a tissé des liens particuliers avec le Club de Bruges. Tout a commencé avec le transfert de Charles De Ketelaere, parti à l’été 2022 pour environ 37,5 millions d’euros.

Il n’a pas réussi à s’imposer à Milan, mais il a trouvé sa place à l’Atalanta, d’abord en prêt puis après un transfert définitif. Là-bas, il a explosé.



L’été dernier, c’est la saga Ardon Jashari qui a animé le mercato belge. Le joueur voulait à tout prix rejoindre l'AC Milan, mais le club italien ne proposait pas la somme réclamée par Bruges. L’affaire s’est conclue, mais avec quelques tensions. Un autre grand fan de Milan joue aujourd’hui au Club.

Nicolo Tresoldi a confié qu’il était fan de l’AC Milan et il l’a répété après la rencontre de Ligue des champions contre l’Atalanta.

Au micro de Sportitalia, il a expliqué son choix : "Je suis très heureux d’avoir signé à Bruges. C’est un club qui mise beaucoup sur les jeunes et on l’a vu : nous avons joué avec beaucoup de jeunes, et c’est une bonne chose." Avant d’ajouter : "Bien sûr, je suis de près le football italien. En tant que fan des Rossoneri, mon rêve a toujours été de jouer pour Milan."