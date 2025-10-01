"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Le Club de Bruges semble déjà presque obligé de réaliser un exploit en Ligue des Champions, mais, selon Vincent Mannaert, cet exploit reste possible.

Le Club de Bruges avait bien entamé sa campagne de Ligue des Champions avec un 6/6, mais les Blauw & Zwart ont été rejoints puis battus en fin de match sur la pelouse de l'Atalanta.

Obtenir au moins un point dans cette rencontre aurait été précieux pour les hommes de Nicky Hayen, surtout compte tenu du calendrier très difficile qui les attend. Si le déplacement au Kairat Almaty et la réception de Marseille semblent plus abordables, les Brugeois devront d’abord affronter quatre rencontres particulièrement compliquées.

Lire aussi… "Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

Vincent Mannaert confiant pour le Club de Bruges

Ils se rendront au Bayern Munich, recevront le FC Barcelone, se déplaceront à Lisbonne contre le Sporting, avant d’accueillir Arsenal. Dans ces matchs, les Blauw & Zwart devront impérativement grappiller des points pour espérer rejoindre les 1/16es de finale.

"C’est impératif", a souligné Vincent Mannaert, directeur technique de l’Union belge et ancien homme fort du Club de Bruges, sur le plateau de VTM 2. "Même en remportant les deux derniers matchs, il manquera au moins un point. Il faudra prendre quelque chose, malgré la difficulté de l’affiche."

Pour lui, ce n’est pas irréaliste. "Le Club fera toujours mieux à domicile qu’à l’extérieur. Je m’attends à un résultat de haut niveau contre le FC Barcelone ou Arsenal", a-t-il ajouté.

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 18:45 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
