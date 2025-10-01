"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

Le Club de Bruges semble déjà presque obligé de réaliser un exploit en Ligue des Champions, mais, selon Vincent Mannaert, cet exploit reste possible.

Le Club de Bruges avait bien entamé sa campagne de Ligue des Champions avec un 6/6, mais les Blauw & Zwart ont été rejoints puis battus en fin de match sur la pelouse de l'Atalanta.

Obtenir au moins un point dans cette rencontre aurait été précieux pour les hommes de Nicky Hayen, surtout compte tenu du calendrier très difficile qui les attend. Si le déplacement au Kairat Almaty et la réception de Marseille semblent plus abordables, les Brugeois devront d’abord affronter quatre rencontres particulièrement compliquées.



Vincent Mannaert confiant pour le Club de Bruges

Ils se rendront au Bayern Munich, recevront le FC Barcelone, se déplaceront à Lisbonne contre le Sporting, avant d’accueillir Arsenal. Dans ces matchs, les Blauw & Zwart devront impérativement grappiller des points pour espérer rejoindre les 1/16es de finale.

"C’est impératif", a souligné Vincent Mannaert, directeur technique de l’Union belge et ancien homme fort du Club de Bruges, sur le plateau de VTM 2. "Même en remportant les deux derniers matchs, il manquera au moins un point. Il faudra prendre quelque chose, malgré la difficulté de l’affiche."

Pour lui, ce n’est pas irréaliste. "Le Club fera toujours mieux à domicile qu’à l’extérieur. Je m’attends à un résultat de haut niveau contre le FC Barcelone ou Arsenal", a-t-il ajouté.