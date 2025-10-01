Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La défaite du Club de Bruges à Bergame est difficile à avaler côté brugeois. Les Blauw en Zwart, proches d'un joli départ avec six points sur six, sont finalement repartis bredouilles. D'autant plus qu'ils s'apprêtent désormais à disputer des matchs compliqués.

Avec trois points en deux matchs, le Club se retrouve face à un programme particulièrement corsé. Les quatre prochaines rencontres – à l’extérieur contre le Bayern Munich, à domicile face au FC Barcelone, en déplacement au Sporting et à nouveau à domicile contre Arsenal – ne sont pas seulement relevées, elles détermineront aussi si les Brugeois peuvent rester dans le top 24.

Le problème, c’est que la marge de manœuvre a quasiment disparu. Lors des deux dernières journées – face à Kairat Almaty et Marseille – il existe des chances réalistes de prendre six points, mais cela ne porterait le Club qu’à neuf unités. Ce qui pourrait s’avérer insuffisant pour atteindre la phase à élimination directe, surtout si l’on prend comme référence la saison dernière, où il avait fallu onze points pour se qualifier de justesse.

Lire aussi… Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

La pression sur les affiches de prestige s’accentue

La conclusion est claire : le Club de Bruges devra récolter des points face à au moins un grand d’Europe. Une surprise contre le Barça ou Arsenal au Jan Breydel semble la plus accessible, puisque les Brugeois se montrent traditionnellement plus solides devant leur public. Un exploit inattendu à Lisbonne, voire à Munich, pourrait également faire la différence.

La pression sur ces affiches de prestige devient donc encore plus forte. Le Club aurait pu se mettre à l’abri avec une victoire contre l’Atalanta, mais désormais, le chemin vers la qualification ressemble à une véritable ascension.

Dans ce contexte, la campagne de Ligue des champions du Club de Bruges semble devoir reposer sur sa capacité à se surpasser au moment décisif.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atalanta

Plus de news

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

10:45
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30
Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

09:00
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

06:30
Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

08:30
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04
La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

22:30
Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

22:00
Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

21:40
La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

21:20
Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

21:00
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

20:00
Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

20:20
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

19:00
1
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

18:20
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

14:03
"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

18:00
Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

17:40
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

15:30
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

30/09

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 18:45 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved