Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

La défaite du Club de Bruges à Bergame est difficile à avaler côté brugeois. Les Blauw en Zwart, proches d'un joli départ avec six points sur six, sont finalement repartis bredouilles. D'autant plus qu'ils s'apprêtent désormais à disputer des matchs compliqués.

Avec trois points en deux matchs, le Club se retrouve face à un programme particulièrement corsé. Les quatre prochaines rencontres – à l’extérieur contre le Bayern Munich, à domicile face au FC Barcelone, en déplacement au Sporting et à nouveau à domicile contre Arsenal – ne sont pas seulement relevées, elles détermineront aussi si les Brugeois peuvent rester dans le top 24.

Le problème, c’est que la marge de manœuvre a quasiment disparu. Lors des deux dernières journées – face à Kairat Almaty et Marseille – il existe des chances réalistes de prendre six points, mais cela ne porterait le Club qu’à neuf unités. Ce qui pourrait s’avérer insuffisant pour atteindre la phase à élimination directe, surtout si l’on prend comme référence la saison dernière, où il avait fallu onze points pour se qualifier de justesse.



La pression sur les affiches de prestige s’accentue

La conclusion est claire : le Club de Bruges devra récolter des points face à au moins un grand d’Europe. Une surprise contre le Barça ou Arsenal au Jan Breydel semble la plus accessible, puisque les Brugeois se montrent traditionnellement plus solides devant leur public. Un exploit inattendu à Lisbonne, voire à Munich, pourrait également faire la différence.

La pression sur ces affiches de prestige devient donc encore plus forte. Le Club aurait pu se mettre à l’abri avec une victoire contre l’Atalanta, mais désormais, le chemin vers la qualification ressemble à une véritable ascension.

Dans ce contexte, la campagne de Ligue des champions du Club de Bruges semble devoir reposer sur sa capacité à se surpasser au moment décisif.