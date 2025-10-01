"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

Le Club de Bruges avait ouvert le score à Bergame, mais s'est complètement écroulé pour finalement s'incliner 2-1 face à l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport n'a pas été tendre avec les Brugeois, à l'exception de deux joueurs.

Dans la presse italienne, le Club de Bruges n’a récolté que très peu d’éloges. La Gazzetta dello Sport a attribué, après le match de Ligue des Champions, des notes plutôt moyennes aux joueurs brugeois : de 5 pour Nordin Jackers à 6,5 pour Christos Tzolis et Tresoldi. Les commentaires accompagnant ces notes décrivent l’image d’une équipe en difficulté face à l’intensité de la rencontre.

Le gardien Nordin Jackers a écopé d’un 5, qualifié de "naïf" lors de la phase décisive du match. Le journal souligne que ses arrêts importants en début de rencontre n’ont pas suffi à inverser la tendance. Son erreur sur l’action de Pasalic a finalement fait basculer le match en faveur de l’Atalanta.



Lire aussi… Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Vanaken "trop lent"

Hans Vanaken a reçu un 5,5. Il a servi de relais entre la défense et l’attaque, distribuant correctement le jeu, mais La Gazzetta a pointé son manque de vitesse dès qu’il est mis sous pression. Selon le média, cela illustre les difficultés du Club de Bruges à combiner rythme et précision en seconde période.

Avec un 6,5, Tzolis et Tresoldi ont obtenu les meilleures notes côté brugeois. Christos Tzolis a inscrit un superbe but et a été le joueur le plus dangereux pour les visiteurs en première mi-temps. Tresoldi, lui, s’est distingué par sa maîtrise dans la protection du ballon, loué pour sa vision du jeu et sa technique : "Une leçon de maître dans l’art de protéger le ballon."

Roméo Vermant a également reçu un 5,5. Le quotidien rappelle qu’il a été précieux lors du tour préliminaire grâce à ses buts, mais son énorme raté face au but vide contre l’Atalanta est considéré comme une erreur coûteuse.