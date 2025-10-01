"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges avait ouvert le score à Bergame, mais s'est complètement écroulé pour finalement s'incliner 2-1 face à l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport n'a pas été tendre avec les Brugeois, à l'exception de deux joueurs.

Dans la presse italienne, le Club de Bruges n’a récolté que très peu d’éloges. La Gazzetta dello Sport a attribué, après le match de Ligue des Champions, des notes plutôt moyennes aux joueurs brugeois : de 5 pour Nordin Jackers à 6,5 pour Christos Tzolis et Tresoldi. Les commentaires accompagnant ces notes décrivent l’image d’une équipe en difficulté face à l’intensité de la rencontre.

Le gardien Nordin Jackers a écopé d’un 5, qualifié de "naïf" lors de la phase décisive du match. Le journal souligne que ses arrêts importants en début de rencontre n’ont pas suffi à inverser la tendance. Son erreur sur l’action de Pasalic a finalement fait basculer le match en faveur de l’Atalanta.

Lire aussi… Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Vanaken "trop lent"

Hans Vanaken a reçu un 5,5. Il a servi de relais entre la défense et l’attaque, distribuant correctement le jeu, mais La Gazzetta a pointé son manque de vitesse dès qu’il est mis sous pression. Selon le média, cela illustre les difficultés du Club de Bruges à combiner rythme et précision en seconde période.

Avec un 6,5, Tzolis et Tresoldi ont obtenu les meilleures notes côté brugeois. Christos Tzolis a inscrit un superbe but et a été le joueur le plus dangereux pour les visiteurs en première mi-temps. Tresoldi, lui, s’est distingué par sa maîtrise dans la protection du ballon, loué pour sa vision du jeu et sa technique : "Une leçon de maître dans l’art de protéger le ballon."

Roméo Vermant a également reçu un 5,5. Le quotidien rappelle qu’il a été précieux lors du tour préliminaire grâce à ses buts, mais son énorme raté face au but vide contre l’Atalanta est considéré comme une erreur coûteuse.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atalanta
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00
Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

13:30
Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

13:00
Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

11:40
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

10:45
Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

12:00
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30
Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

09:00
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

06:30
Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

08:30
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04
La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

22:30
Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

22:00
Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

21:40
La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

21:20
Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

21:00
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

20:00
Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

20:20
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

19:00
1
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

30/09
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

30/09
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 18:45 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved