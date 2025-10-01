Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

La défaite du Club de Bruges contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions a relancé les critiques contre Nordin Jackers.

Un penalty ? Les avis sont partagés. Après un premier bel arrêt, Nordin Jackers s’est jeté trop brusquement sur le ballon en voulant intervenir une deuxième fois, offrant à l’adversaire l’occasion d’obtenir un penalty.

Après le match, Cisse Sandra a humblement reconnu qu’il regrettait sa mauvaise passe à Sabbe, l’action à l’origine du penalty.



Nordin Jackers réduit au silence

Et Jackers ? Il ne s’est pas présenté devant la presse. Pourtant, VTM l’avait demandé et les détenteurs de droits sont censés se présenter, mais il n’est pas venu

Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges lui aurait interdit de parler. Fautif face à La Louvière et La Gantoise, il se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques pour son poste de gardien.

Hein Vanhaezebrouck souligne le poids des erreurs

Hein Vanhaezebrouck a constaté une nouvelle faute du gardien : "Chaque erreur qu’il commet se paye cash et coûte des points à son équipe. Après une bonne première intervention, Jackers a pris ensuite une très mauvaise décision."

"Un gardien plus expérimenté n’y serait pas allé, parce qu’il a plus d’expérience et moins de vivacité pour arriver aussi vite sur ce ballon… Là, on parle d’un gardien de l’âge de Simon Mignolet", a-t-il confié dans Het Nieuwsblad.