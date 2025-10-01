Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La défaite du Club de Bruges contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions a relancé les critiques contre Nordin Jackers.

Un penalty ? Les avis sont partagés. Après un premier bel arrêt, Nordin Jackers s’est jeté trop brusquement sur le ballon en voulant intervenir une deuxième fois, offrant à l’adversaire l’occasion d’obtenir un penalty.

Après le match, Cisse Sandra a humblement reconnu qu’il regrettait sa mauvaise passe à Sabbe, l’action à l’origine du penalty.

Lire aussi… "Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

Nordin Jackers réduit au silence

Et Jackers ? Il ne s’est pas présenté devant la presse. Pourtant, VTM l’avait demandé et les détenteurs de droits sont censés se présenter, mais il n’est pas venu

Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges lui aurait interdit de parler. Fautif face à La Louvière et La Gantoise, il se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques pour son poste de gardien.

Hein Vanhaezebrouck souligne le poids des erreurs

Hein Vanhaezebrouck a constaté une nouvelle faute du gardien : "Chaque erreur qu’il commet se paye cash et coûte des points à son équipe. Après une bonne première intervention, Jackers a pris ensuite une très mauvaise décision."

"Un gardien plus expérimenté n’y serait pas allé, parce qu’il a plus d’expérience et moins de vivacité pour arriver aussi vite sur ce ballon… Là, on parle d’un gardien de l’âge de Simon Mignolet", a-t-il confié dans Het Nieuwsblad.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atalanta
Nordin Jackers

Plus de news

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
L'Union doit réagir (Direct commenté) Live

L'Union doit réagir (Direct commenté)

19:54
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

12:30
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
1
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00
"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

17:30
1
Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30
À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

16:00
Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

15:00
La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

15:40
Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

15:20
1
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00
Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

13:30
1
Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

13:00
Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

11:40
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

12:00
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30
Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

09:00
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

06:30
Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

08:30
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 1-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved