LIVE Bruges - Arsenal : voici les compositions d'équipes

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le défi sera de taille pour les Blauw en Zwart. Ils s’apprêtent à affronter ni plus ni moins que le leader de la Premier League et de la Ligue des champions.

Le week-end dernier, les Gunners se sont inclinés sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Côté brugeois, il y a aussi eu une défaite samedi. Le Club de Bruges s’est incliné sur le score de 3-2 contre Saint-Trond.

Les débuts d'Ivan Leko

En championnat, les Brugeois sont sur un bilan récent de 1 sur 6. Ce lundi, Nicky Hayen a été remercié pour laisser place à Ivan Leko. C’est donc ce mercredi que le tacticien croate fera ses débuts officiels sur le banc Blauw en Zwart.

Ivan Leko n’a d’ailleurs pas caché ce mardi en conférence de presse son admiration pour le désormais ancien entraîneur de Bruges : “Je suis un grand fan de Nicky Hayen. Il a fait un excellent travail ici, a été sacré champion après une période compliquée. C'était fantastique. La saison passée, il a raté le titre mais ce n'était pas de sa faute, l'Union était trop forte."

