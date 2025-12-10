Suis FC Bruges - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 10/12/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 6
Stade: Jan Breydel

LIVE Bruges - Arsenal : voici les compositions d'équipes

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Tous les matches en direct
Temps   21:00 
Nicolas Baccus
FC Bruges (FC Bruges - Arsenal)
FC Bruges: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Banc: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell - Kaye Furo

Arsenal (FC Bruges - Arsenal)
Arsenal: David Raya Martin - Ben White - Christian Nörgaard - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Martin Odegaard - Martín Zubimendi Ibáñez - Mikel Merino Zazón - Chukwunonso Madueke - Viktor Gyökeres - Gabriel Teodoro Martinelli Silva
Banc: Bukayo Saka - Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Ethan Nwaneri - Riccardo Calafiori - Tommy Setford - Louie Copley - Josh Nichols - Marli Salmon

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani  
Siquet Hugo  
Ordonez Joel  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Stankovic Aleksandar  
Onyedika Raphael  
Forbs Carlos  
Vanaken Hans  
Tzolis Christos  
Tresoldi Nicolò  
Banc
Romero Zaid  
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Nilsson Gustaf  
Mignolet Simon  
Spileers Jorne  
Sabbe Kyriani  
Diakhon Mamadou  
De Corte Axl  
Campbell Shandre  
Furo Kaye  
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David  
White Ben  
Nörgaard Christian  
Hincapie Piero  
Lewis-Skelly Myles  
Odegaard Martin  
Zubimendi Ibáñez Martín  
Merino Zazón Mikel  
Madueke Chukwunonso  
Gyökeres Viktor  
Martinelli Silva Gabriel Teodoro  
Banc
Saka Bukayo  
de Jesus Gabriel Fernando  
Eze Eberechi  
Arrizabalaga Revuelta Kepa  
Nwaneri Ethan  
Calafiori Riccardo  
Setford Tommy  
Copley Louie  
Nichols Josh  
Salmon Marli  

présentation (du match)

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal
Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal
Photo: © photonews

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le défi sera de taille pour les Blauw en Zwart. Ils s’apprêtent à affronter ni plus ni moins que le leader de la Premier League et de la Ligue des champions.

Le week-end dernier, les Gunners se sont inclinés sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Côté brugeois, il y a aussi eu une défaite samedi. Le Club de Bruges s’est incliné sur le score de 3-2 contre Saint-Trond.

Les débuts d'Ivan Leko

En championnat, les Brugeois sont sur un bilan récent de 1 sur 6. Ce lundi, Nicky Hayen a été remercié pour laisser place à Ivan Leko. C’est donc ce mercredi que le tacticien croate fera ses débuts officiels sur le banc Blauw en Zwart.

Ivan Leko n’a d’ailleurs pas caché ce mardi en conférence de presse son admiration pour le désormais ancien entraîneur de Bruges : “Je suis un grand fan de Nicky Hayen. Il a fait un excellent travail ici, a été sacré champion après une période compliquée. C'était fantastique. La saison passée, il a raté le titre mais ce n'était pas de sa faute, l'Union était trop forte."

Cette rencontre sera à suivre en direct et commentée écrite sur Walfoot.be. Nous serons au stade pour vous couvrir ce match. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Prono FC Bruges - Arsenal

Partage
Arsenal gagne
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Arsenal Arsenal gagne
7.14% 7.14% 85.71%
Les plus populaires
1-2
(10x)		 1-3
(5x)		 0-3
(4x)

Comparatif FC Bruges - Arsenal

Classement

28
1

Points

4
15

Gagner

1
5

Perdre

3
0

Buts inscrits

8
14

Buts reçus

13
1

Cartes jaunes

7
13
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

08/12

Le Club de Bruges fait grise mine après sa nouvelle défaite à Saint-Trond. Hans Vanaken ne cache pas sa frustration mais ne s'inquiète pas pour autant.

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

09/12 1

Le football belge a encore connu cette semaine l'un de ces scénarios rocambolesques qui en font tout le sel. Nicky Hayen, très apprécié à Bruges, a été licencié par sa dire...

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

09/12

Le Club de Bruges abordera son match crucial de Ligue des Champions avec un nouvel entraîneur sur le banc. Ivan Leko a remplacé Nicky Hayen, et Hans Vanaken n'a pas pu cach...

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

07:20

Arsenal se rend à Bruges ce mercredi, mais il n'y aura pas de grand retour sur les terrains belges pour Leandro Trossard.

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

08:00

Le Club de Bruges accueille ce mercredi Arsenal, invaincu en Ligue des champions. Ivan Leko dirigera son premier match après le départ de Nicky Hayen,

Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

11:40

Le Club de Bruges a-t-il ses chances face à Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir ? La mission s'annonce très compliquée pour les Blauw en Zwart, qui viennent de cha...

Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

13:00

Bob Madou retrouve un rôle à l'Union belge. Le CEO du Club de Bruges rejoint le conseil d'administration, aux côtés de plusieurs dirigeants du football professionnel.

De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

17:00

Voilà qui devra inspirer les Gazelles de faire aussi bien que leurs cadets. Le Club NXT a en effet remporté son match de Youth League contre Arsenal.

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 2-3 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved