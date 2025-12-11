Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

En début de soirée, les supporters du Club de Bruges ont scandé le nom de Nicky Hayen. Une réaction qu'Ivan Leko comprend et dont il se dit fier.

Nommé à la tête de l’équipe première du Club de Bruges en début de semaine, Ivan Leko était déjà sur le banc ce mercredi pour la réception d’Arsenal en Ligue des Champions. Une rencontre au cours de laquelle les Blauw & Zwart n’ont pas réussi à créer la surprise.

En début de soirée, l’entraîneur croate n’a pas été accueilli avec le plus grand des élans pour son retour en Venise du Nord, lui qui y a remporté une Coupe de Belgique en tant que joueur et un doublé championnat-Supercoupe en tant qu’entraîneur.

Ivan Leko comprend les supporters du Club de Bruges

Ivan Leko n’a pas été sifflé, mais le public a plutôt scandé le nom de… son prédécesseur, Nicky Hayen, marquant ainsi son mécontentement face à la manière dont le changement d’entraîneur s’est déroulé.

En conférence de presse après la rencontre, Ivan Leko a déclaré avoir compris la réaction des supporters brugeois. Selon lui, il s’agit même d’une bonne chose. "Je suis fier des supporters, ils démontrent une fois de plus la force du Club de Bruges", a-t-il lancé.

Lire aussi… "Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal›

"Je trouve que ces manifestations sont une bonne chose, parce qu’elles prouvent que les supporters sont fidèles à quelqu’un qui a été là pendant un an et demi et qui a réalisé de grandes choses", a-t-il ajouté. Une manière habile de calmer le jeu.