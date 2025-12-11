De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydelstadion
| Commentaire
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"
Photo: © photonews

Dani van den Heuvel a dû une nouvelle fois remplacer Simon Mignolet, qui s'est blessé lors de l'échauffement. Le Néerlandais a finalement dû aller rechercher le ballon au fond des filets à trois reprises.

Ivan Leko avait réinstallé Simon Mignolet dans le onze de base, mais le gardien de 37 ans s’est de nouveau blessé lors de l’échauffement. Dani van den Heuvel a donc dû reprendre sa place dans le but.

"Ce qui est arrivé à Mignolet ? Je ne sais pas. Je me suis échauffé avec lui. Quand il est rentré à l’intérieur, j’ai entendu que je devais jouer. C’était un quart d’heure avant le coup d’envoi. Est-ce que c’était compliqué ? J’étais mentalement prêt à jouer", explique le Néerlandais à notre micro.

"Je n’ai pas encore parlé à Mignolet, donc je ne sais pas à quel point c’est grave. La dernière fois (quand Mignolet était sorti à la pause contre Antwerp, ndlr), il était déjà de retour sur le terrain le lendemain pour travailler à son rétablissement."

Van den Heuvel à propos d'Hayen et Leko

Que pense Van den Heuvel de ce qui s’est passé ces derniers jours au Club de Bruges ? "Nous avons encore fait nos adieux à Nicky Hayen et on a tourné la page. Était-ce terminé ? Non, je ne dirais pas forcément cela."

À propos d’Ivan Leko, Van den Heuvel a également livré son ressenti : "Il est fanatique, on l’a déjà remarqué. Il essaiera sûrement de nous maintenir sous pression. Et en tant que groupe, nous avons clairement assez de qualités pour enchaîner à nouveau une série."

Commentaire
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
