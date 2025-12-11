"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal

Ivan Leko a entamé son aventure sur le banc du Club de Bruges par une défaite. Les Blauw en Zwart se sont inclinés sur le score de 0-3 face au leader de Premier League, Arsenal. Il s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

Quelles sont les choses qu'il a vues et sur quelles choses peut-il s'appuyer dans les semaines à venir ? "Nous avons tous les éléments. Je pense que nous avons pu voir que mes garçons savent jouer au football. Ils n’ont pas peur de jouer au football. Ils ont confiance. Ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez compter."

Ivan Leko, fier de ses joueurs ?

"Quand vous regardez les chiffres, les garçons courent beaucoup. Peut-être qu’on pourra parler de : était-ce nécessaire de faire ceci, ceci ou ceci. Mais ils ont tout donné. Et cela fait aussi partie des bases sur lesquelles on peut construire," ajoute-t-il.

Ivan Leko le sait, son équipe regorge de joueurs de qualité : "Je l’ai dit hier aussi : c’est une bonne équipe avec de nouveaux joueurs. Il n’y a aucun drama, aucune révolution n’est nécessaire. Bien sûr, chacun apporte sa touche. Je ferai mon travail. Je vais essayer de les aider à devenir meilleurs et à nous hisser à un niveau supérieur."

Il y avait des moments à 50/50

"On a vu aujourd’hui aussi qu’il y avait des moments à 50/50," pointe Ivan Leko. "À la fin, c’est 0-3. Ils ont eu une ou deux contre-attaques aussi. Cela peut devenir une soirée pire ou meilleure selon la manière dont on veut voir les choses. Vous jouiez contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Comme je l’ai dit, ce week-end, ce sera différent."

Il rappelle ô combien l'adversaire du jour était compliqué à affronter, et ce encore plus au vu du changement d'entraîneur : "C’était très difficile pour mes joueurs ces deux derniers jours : beaucoup d’émotions, beaucoup d’événements. Mon rôle était simplement de leur rappeler qu’aujourd’hui est une belle journée. Vous jouez contre Arsenal, ici à domicile, vous avez 30 000 personnes à vos côtés qui vous soutiennent. Profitez-en et soyez compétitifs."



Lire aussi… "Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen›

Ivan Leko se tourne maintenant vers l'avenir : "À partir de demain, il faut laisser de côté les pensées encombrantes. Essayer de bien travailler, de progresser et de devenir meilleur chaque jour. Aimer ce que l’on fait aujourd’hui, puis… avancez. Les résultats viendront."