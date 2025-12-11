"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

Près d'un an plus tard, Gabriel Jesus a fait son grand retour sur les terrains de football. Il s'est confié à notre micro après Bruges-Arsenal.

Il avait du mal à accepter cette situation : "Chaque jour, les deux, trois premières semaines, je me demandais : pourquoi ? Pourquoi maintenant ? La saison précédente n’avait déjà pas été simple, puis je reviens, je rejoue, je marque, je joue bien… et là, ça arrive."

"J’ai compris que je devais être plus proche de Jésus, de Dieu. Lire la Bible m’a énormément aidé. Cela m’a rappelé que je suis un fils de Dieu et que je peux tout accomplir si je suis Ses plans," poursuit le Brésilien.

"Rebouger comme je l’ai fait ce soir prouve que Dieu m’a protégé tout ce temps." Gabriel Jesus a touché la barre... Un but après une si longue absence lui aurait évidemment fait beaucoup de bien.

Gabriel Jesus est désormais expérimenté

"Maintenant j’ai 28 ans, je ne suis plus le plus jeune. On a des gars de 18 ans, 19 ans. Je peux apporter de l’expérience et quelque chose de différent. Tout le monde en bonne forme peut aider. On a une équipe incroyable. On doit rester calme et avancer match par match."



"Ce soir, les occasions que j’ai eues, je les ai cadrées. Je suis heureux de mes sensations," précise-t-il.

Heureux de pouvoir Aider Arsenal à jouer des titres

"Dans ma carrière, j’ai vécu de grands moments et gagné de grands titres," souligne-t-il. "Mais venir à Arsenal et aider le club à se battre de nouveau pour des titres, ça me rend heureux."



Lire aussi… De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"›

Il explique qu’il est "un homme différent" lorsqu’il peut sourire, et que ces derniers mois lui ont permis de prendre du recul : "Pendant 11 mois, j’ai observé tout ce qu’il y avait autour de moi. Ça m’a aidé. Le foot n’est plus ce que j’aime le plus dans la vie, parce que maintenant j’ai mes enfants, mon foyer, ma femme… mais c’est une des plus belles choses que j’ai dans ma vie."