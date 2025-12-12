Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges l'a encore prouvé cette semaine : prendre des décisions difficiles n'est pas un souci. Et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Simon Mignolet.

C'est de notoriété publique : le contrat de Simon Mignolet expire au terme de cette saison. La septième saison de Mignolet chez les Blauw & Zwart ne se passe pas comme prévu. Cela a commencé avec la rotation imposée à ses gardiens par Nicky Hayen, sur ordre venant d'en haut.

Jackers et Mignolet se sont relayés dans les buts. Cela a évidemment frustré le grand professionnel qu'est Mignolet, qui veut tout jouer. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet et d'anciens gardiens ont tous dit la même chose : la tournante à ce poste n'amène à rien.

Mignolet n'a jamais manqué autant de matchs

Et en 2025, où en est Simon Mignolet sur le plan physique ? Cette semaine, alors qu'il était de retour de blessure, il a en effet à nouveau dû quitter l'échauffement et déclarer forfait pour le match de Ligue des Champions face à Arsenal

Pour l'instant, il n'y a toujours pas de négociations entre Mignolet et Bruges concernant un  nouveau contrat, et en janvier, il pourra négocier librement avec un futur club. Si l'ex-Diable Rouge venait à prolonger, ce ne serait pas dans les mêmes conditions financières. 

Lire aussi… Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"
Simon Mignolet est revenu en Belgique en 2019 en provenance de Liverpool, et son retour s'est entre temps avéré l'un des plus réussis de la part d'un Diable Rouge en Pro League. Avec 4 titres de champion de Belgique et le premier Soulier d'Or remporté par un gardien depuis Michel Preud'homme, il pourrait partir la tête haute en juin prochain... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Arsenal
Simon Mignolet

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

10/12
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

09:20
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
3
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal Interview

Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal

11/12
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal Interview

"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal

11/12
2
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen Interview

"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen

11/12
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
1
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

10/12
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
1
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 2-3 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved