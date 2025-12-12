Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges l'a encore prouvé cette semaine : prendre des décisions difficiles n'est pas un souci. Et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Simon Mignolet.

C'est de notoriété publique : le contrat de Simon Mignolet expire au terme de cette saison. La septième saison de Mignolet chez les Blauw & Zwart ne se passe pas comme prévu. Cela a commencé avec la rotation imposée à ses gardiens par Nicky Hayen, sur ordre venant d'en haut.

Jackers et Mignolet se sont relayés dans les buts. Cela a évidemment frustré le grand professionnel qu'est Mignolet, qui veut tout jouer. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet et d'anciens gardiens ont tous dit la même chose : la tournante à ce poste n'amène à rien.

Mignolet n'a jamais manqué autant de matchs

Et en 2025, où en est Simon Mignolet sur le plan physique ? Cette semaine, alors qu'il était de retour de blessure, il a en effet à nouveau dû quitter l'échauffement et déclarer forfait pour le match de Ligue des Champions face à Arsenal.

Pour l'instant, il n'y a toujours pas de négociations entre Mignolet et Bruges concernant un nouveau contrat, et en janvier, il pourra négocier librement avec un futur club. Si l'ex-Diable Rouge venait à prolonger, ce ne serait pas dans les mêmes conditions financières.

Lire aussi… Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"›

Simon Mignolet est revenu en Belgique en 2019 en provenance de Liverpool, et son retour s'est entre temps avéré l'un des plus réussis de la part d'un Diable Rouge en Pro League. Avec 4 titres de champion de Belgique et le premier Soulier d'Or remporté par un gardien depuis Michel Preud'homme, il pourrait partir la tête haute en juin prochain...