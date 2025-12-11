"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen

Aleksandar Stanković s'est exprimé à notre micro après la défaite du Club de Bruges sur le score de 0-3 contre Arsenal. Il est notamment revenu sur le départ de Nicky Hayen.

Aleksandar Stanković est satisfait du visage montré par lui et ses coéquipiers : "Je suis très content de mes coéquipiers, de la façon dont nous avons joué, parce que oui, le résultat est 0-3, nous le savons tous. Mais je suis content de la performance que nous avons réalisée aujourd’hui. Nous avons créé beaucoup d’occasions."

"Nous avons joué sans peur avec le ballon. Donc oui, nous allons garder cela, le jeu que nous avons produit, et nous devons regarder vers l’avant, parce que maintenant c’est important que tout le monde le sache : il faut prendre des points. Et puis, il y a eu des occasions à la fin de la première mi-temps. Peut-être qu’il y avait une opportunité… Oui. Bien sûr, pour moi personnellement, j’en ai eu deux, je pense, mais une surtout, un contre un avec le gardien."

Face à Arsenal, le Club de Bruges se devait d’être clinique pour espérer quelque chose : "Je pense que dans ce genre de matchs, contre ce genre de clubs, il faut être efficace et marquer ce type d’occasions. Nous apprendrons de nos erreurs. Nous analyserons sûrement le match de demain, en tirerons le meilleur, et avancerons avec une mentalité positive : retourner sur le terrain, bien récupérer et être mentalement prêts."

Le départ de Nicky Hayen

Le Brugeois est ensuite revenu sur le départ de Nicky Hayen : "Cela a été un mélange d’émotions, bien sûr, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce qu’il représente pour le club, ce qu’il a fait dans l’histoire… Moi, personnellement, j’ai eu trois ou quatre mois avec lui. C’est un coach fantastique. J’ai beaucoup appris de lui. Donc je le remercierai toujours."

"Mais comme je l’ai dit précédemment, nous sommes des joueurs professionnels. Nous devons regarder vers l’avant et penser aux prochains matchs. Et il y a un nouveau coach, un nouveau coach fantastique. Donc nous allons apprendre d'Ivan Leko. Et nous devons nous mettre au travail, analyser les choses. Et je ne sais pas quel est son plan, donc oui, je penserai déjà au prochain match dès demain matin."



Le Club de Bruges en crise ?

La sérénité est présente à Bruges selon lui : "Et nous devons nous préparer de la meilleure façon. Les choses doivent redevenir calmes maintenant autour du club. Mais elles le sont. Je pense que ça a toujours été calme. Je pense que de l’extérieur, cela peut sembler chaotique. Mais je peux vous assurer que dans le vestiaire et au club, ce n’est pas comme cela que ça paraît de l’extérieur. Nous sommes totalement calmes."

"Je pense qu’en football, c’est normal, et ça doit être comme ça : avoir des hauts et des bas," pointe-t-il. "Quand il y a des problèmes, on voit comment est l’équipe. On voit si vous êtes une vraie, vraie équipe. Je suis sûr que nous sortirons de cette situation et que nous montrerons notre meilleur football."

"Nous devons gagner chaque match. La mentalité du club est comme ça. Donc nous devons gagner chaque match," conclut Aleksandar Stanković.