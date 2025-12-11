Interview Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal

Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal
Le Club de Bruges s'est incliné 0-3 à domicile contre Arsenal. Joaquin Seys a reconnu après la rencontre qu'il aurait pu faire mieux sur les deux premiers buts.

Deux buts exceptionnels, signés Noni Madueke et Gabriel Martinelli, ainsi qu’un but juste après la pause. Arsenal n’a pas eu besoin de plus pour repartir avec les trois points contre le Club de Bruges. Joaquin Seys reconnait qu’il est fautif sur les deux buts inscrits par Noni Madueke.

"Sur le premier but de Madueke, je n’étais pas bien positionné. J’ai essayé d’y mettre de la puissance, mais c’est quelque chose qui me manque encore. Et puis il frappe comme ça…" explique Joaquin Seys.

Sur le deuxième but de Noni Madueke aussi, Joaquin Seys pense qu’il aurait dû mieux faire : "La communication entre Mechele et moi n’était pas optimale. J’aurais dû mieux me positionner. J’étais davantage focalisé sur le joueur placé au point de penalty."

Le Club de Bruges peut-il se relever contre Dender ?

Après ce 0-2, Bruges était K.-O., et Martinelli a fixé le score à 0-3 dix minutes après la pause. Le Club de Bruges a pourtant cadré sept tirs : aucune équipe n’y était encore parvenue contre Arsenal en Ligue des champions.

Lire aussi… "Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal
"On doit s’appuyer sur les bonnes choses. Ce sont des moments d’apprentissage pour nous. On doit essayer de retenir le positif et aller chercher ces trois points contre Dender", conclut Joaquin Seys.

