Date: 10/12/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 6
Stade: Jan Breydel

LIVE Bruges - Arsenal : Gabriel Martinelli plante le 0-3

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Temps   64' 37" 
Nicolas Baccus
61
 Bon coup franc pour Arsenal sur le côté droit
56

But 		But de Gabriel Teodoro Martinelli Silva (Myles Lewis-Skelly)
56
 ET DE 3 POUR ARSENAL
Gabriel Martinelli frappe aux abords de la surface de réparation et trompe Dani van den Heuvel
54
 Gabriel Martinelli centre pour White, mais le ballon file à côté
47

But 		But de Chukwunonso Madueke (Martín Zubimendi Ibáñez)
47
 ARSENAL DOUBLE LA MISE
Seul au second poteau, Noni Madueke plante le second but d'Arsenal de la tête
46
 C'est re-parti


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
43
 Tzolis tente sa chance, mais c'est capté par Raya
39
 Stankovic tente sa chance d'une frappe lointaine, ça passe juste à côté
37
 Forbs s'avance et tente une frappe, mais c'est capté par Raya

35
 Forbs trouve Vanaken depuis le côté droit, mais le milieu offensif se loupe
25
 GOAAAAL D'ARSENAL
Seys perd son duel avec Madueke, qui s'avance, et place une frappe en pleine lucarne
25

But 		But de Chukwunonso Madueke (Martín Zubimendi Ibáñez)
21
 Première véritable occasion !
Myles Lewis-Skelly tente sa chance suite à un ballon qui revient dans ses pieds aux abords du grand rectangle. Le ballon tombe finalement dans les pieds de Piero Hincapié qui bute le poteau
12
 Bruges va vers l'avant, mais ne se montre pas encore vraiment dangereux ! Huqo Siquet est signalé en position de hors-jeu
10
 Dani van den Heuvel repousse bien le ballon sur un corner
10
FC Bruges - Arsenal
5
 Toujours pas de véritables possibilités dans ce match
1
 Simon Mignolet est finalement blessé. C'est Dani van den Heuvel qui le remplace
1
 C'est partiii
1
 FC Bruges - Arsenal: 0-0
21:00
 Le match va commencer
FC Bruges (FC Bruges - Arsenal)
FC Bruges: Dani van den Heuvel - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Hugo Siquet - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Banc: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell - Kaye Furo

Arsenal (FC Bruges - Arsenal)
Arsenal: David Raya Martin - Ben White - Christian Nörgaard - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Martin Odegaard - Martín Zubimendi Ibáñez - Mikel Merino Zazón - Chukwunonso Madueke - Viktor Gyökeres - Gabriel Teodoro Martinelli Silva
Banc: Bukayo Saka - Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Ethan Nwaneri - Riccardo Calafiori - Tommy Setford - Louie Copley - Josh Nichols - Marli Salmon
C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

21:20

Titularisé par Ivan Leko, Simon Mignolet a rechuté à l'échauffement et n'est pas en mesure de tenir sa place dans les cages du Club de Bruges contre Arsenal. C'est le jeune...
FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 90' 5.71 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Seys Joaquin 90' 5.83 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Mechele Brandon 90' 6.25 -
  • Précision des passes: 38/38 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Ordonez Joel 90' 6.43 -
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Siquet Hugo 90' 6.13 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Onyedika Raphael 90' 6.47 -
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 34/37 (91.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
Tzolis Christos 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Vanaken Hans 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Forbs Carlos 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Tresoldi Nicolò 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Banc
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 0'  
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David 90' 8.31 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
White Ben 90' 6.81 -
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Nörgaard Christian 90' 7.27 -
  • Précision des passes: 38/40 (95%)
Hincapie Piero 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Lewis-Skelly Myles A 90' 7.64 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Odegaard Martin 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Zubimendi Ibáñez Martín A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 34/43 (79.1%)
  • Passes clés: 4
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Merino Zazón Mikel 90' 6.53 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
Madueke Chukwunonso ⚽ ⚽ 90' 9.02 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Gyökeres Viktor 90' 6.68 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Martinelli Silva Gabriel Teodoro 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
Banc
Saka Bukayo 0'  
de Jesus Gabriel Fernando 0'  
Eze Eberechi 0'  
Arrizabalaga Revuelta Kepa 0'  
Nwaneri Ethan 0'  
Calafiori Riccardo 0'  
Setford Tommy 0'  
Copley Louie 0'  
Nichols Josh 0'  
Salmon Marli 0'  

présentation (du match)

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal
Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal
Photo: © photonews

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le défi sera de taille pour les Blauw en Zwart. Ils s’apprêtent à affronter ni plus ni moins que le leader de la Premier League et de la Ligue des champions.

Le week-end dernier, les Gunners se sont inclinés sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Côté brugeois, il y a aussi eu une défaite samedi. Le Club de Bruges s’est incliné sur le score de 3-2 contre Saint-Trond.

Les débuts d'Ivan Leko

En championnat, les Brugeois sont sur un bilan récent de 1 sur 6. Ce lundi, Nicky Hayen a été remercié pour laisser place à Ivan Leko. C’est donc ce mercredi que le tacticien croate fera ses débuts officiels sur le banc Blauw en Zwart.

Ivan Leko n’a d’ailleurs pas caché ce mardi en conférence de presse son admiration pour le désormais ancien entraîneur de Bruges : “Je suis un grand fan de Nicky Hayen. Il a fait un excellent travail ici, a été sacré champion après une période compliquée. C'était fantastique. La saison passée, il a raté le titre mais ce n'était pas de sa faute, l'Union était trop forte."

Cette rencontre sera à suivre en direct et commentée écrite sur Walfoot.be. Nous serons au stade pour vous couvrir ce match. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

