Bayern Munich
2-0
Union SG
Bayern Munich
Union SG
(Michael Olise) Harry Kane 52'
1-0
Harry Kane (Pen) 55'
2-0
Date: 21/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 7
Stade: Allianz Arena
Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes
Scott Crabbé depuis Munich
| Commentaire
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée avec les honneurs au Bayern Munich (2-0). Les Bruxellois ont fait plus que jeu égal en première mi-temps.

Ca y est, le jour-J est arrivé, celui qui a immédiatement fait rêver les joueurs au moment du tirage au sort. Treize ans après être passé à quelques secondes de la descente en Promotion sur le terrain de Leopoldsbourg, l'Union Saint-Gilloise se présentait sur le terrain du Bayern Munich. 

Malgré l'adversité, David Hubert n'a pas bouleversé sa composition. Sans la moindre minute de jeu en Ligue des Champions jusqu'à ce soir, Guilherme a une nouvelle fois remplacé Ousseynou Niang sur la droite. En pointe, le coach saint-gillois a conservé un schéma à deux attaquants (Promise David et Raul Florucz) avec Anouar Ait El Hadj en soutien. Côté bavarois, Vincent Kompany était privé de Dayot Upamecano (malade de dernière minute) et de ses trois arrières droits, c'est Joshua Kimmich qui a évolué à droite.

L'Union sans complexe

Le premier gros danger se déroule dans le rectangle de l'Union après...une minute. Mais Kjell Scherpen a fini par faire le ménage sur le centre à ras de terre très dangereux de Luis Diaz vers Harry Kane. Passée cette première alerte, l'Union a rapidement grandi dans sa rencontre. Solidaires défensivement, secs dans les duels, adroits dans les combinaisons, ils ont cherché des brèches dans le bloc bavarois sur quelques reconversions parfaitement orchestrées et occasionné quelques sueurs froides à Vincent Kompany.

Après 20 minutes, l'Allianz Arena s'est tue lorsqu'un coup franc très dangereux est passé à deux doigts d'être repris au petit rectangle par plusieurs joueurs visiteurs arrivés lancés. Dix minutes plus tard, Promise David a hérité de la plus grosse occasion du premier acte, sous la forme d'un centre parfait d'Anan Khalaili au second poteau. Mais le Canadien n'a pas assez croisé sa tête au petit rectangle, permettant à Manuel Neuer de sortir le grand jeu.



Le Bayern ? Quelques frissons amenés par des combinaisons impliquant Lennartr Karl et Michael Olise. Mais très peu de boulot pour Kjell Scherpen. Les deux équipes sont ainsi rentrées au vestiaire sur le score de 0-0...et c'est l'Union qui pouvait nourrir des regrets.

Comme souvent avec le Bayern, il n'a fallu qu'une étincelle. C'est Harry Kane qui a allumé la mèche. Après être resté muet de plein jeu, le Rekordmeister s'en est remis à un coup de casque de son attaquant fétiche sur corner. Surprise à son premier poteau, l'Union a cher payé son premier manque de vigilance. 

Le rouleau compresseur était lancé. Dans la minute suivant l'ouverture du score, Kane se faisait déjà accrocher par Scherpen dans le rectangle. Penalty logique et 2-0 dans la foulée. Mais ce n'était pourtant pas forcément un très grand Bayern. Preuve en est, quand l'Union a remis le nez à la fenêtre, elle a provoqué l'exclusion de Kim Min-Jae, pour disputer la dernière demi-heure en supériorité numérique.

Même à dix contre onze, le Bayern Munich a réussi à forcer un nouveau penalty sur une faute de main de Kamiel Van de Perre dans le rectangle. Mais Harry Kane a oublie d'alourdir l'addition, envoyant le ballon sur la latte. Pas de hattrick pour lui, le Bayern se contentera d'une victoire 2-0, après une dernière énorme occasion manquée par Michael Olise au petit rectangle. Les troupes de Vincent Kompany ont assuré l'essentiel pour se hisser à la deuxième place. De son côté, l'Union n'est pas encore mathématiquement éliminée mais il faudra que les planètes s'alignent lors de la dernière journée.

Les compositions

Bayern Munich Bayern Munich
Neuer Manuel 90' 6.79 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Bischof Tom 90' 7.44 -
  • Précision des passes: 80/91 (87.9%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tah Jonathan 90' 7.42 -
  • Précision des passes: 96/100 (96%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kim Min-Jae   63' 6.25 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 57/61 (93.4%)
Plus de stats
Guerreiro Raphaël 67' 7.57 -
  • Précision des passes: 64/69 (92.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pavlovic Aleksandar 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 150/155 (96.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Kimmich Joshua 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 130/140 (92.9%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Olise Michael A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 65/72 (90.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 7/12 (58.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Karl Lennart 67' 6.74 -
  • Précision des passes: 41/45 (91.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Díaz Luis 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 46/53 (86.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/8 (25%)
Plus de stats
Kane Harry ⚽ ⚽ 90' 8.11 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Gnabry Serge 0' 6.47  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Goretzka Leon 0' 6.83  
Plus de stats
Musiala Jamal 0'  
Davies Alphonso 23' 7.65 -
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
Plus de stats
Ito Hiroki 23' 7.33 -
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
Plus de stats
Ulreich Sven 0'  
Kiala Cassiano 0'  
Urbig Jonas 0'  
Daiber David 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.07 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 8/24 (33.3%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.16 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.62 -
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Zorgane Adem 82' 6.33 -
  • Précision des passes: 47/49 (95.9%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Smith Guilherme 67' 5.69 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 67' 6.2 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
Plus de stats
David Promise   82' 6.05 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Florucz Raul 67' 6.39 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Fuseini Mohammed 23' 6.69 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob 8' 6.09  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Patris Louis 23' 5.82 -
Plus de stats
Leysen Fedde 23' 6.32 -
Plus de stats
Revivre Bayern Munich - Union SG

Champions League

 Journée 7
