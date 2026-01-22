"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union
Photo: © photonews

Christian Burgess n'était pas trop dur avec son équipe après la défaite sur la pelouse de l'ogre bavarois, même s'il reconnaissait que l'Union avait peut-être un coup à jouer.

Les sentiments étaient naturellement mitigés à l'Union Saint-Gilloise après une défaite avec les honneurs, mais qui laissera des regrets alors que les champions de Belgique sont maintenant presque condamnés en Champions League. "Nous avons fait une première période fantastique", estimait Christian Burgess après la rencontre.

"Mais c'est d'autant plus rageant que nous encaissions sur une phase arrêtée, soit un aspect où, au vu de nos gabarits, nous devions en théorie faire jeu égal", regrette-t-il. "Nous aurions pu, voire dû arriver à la mi-temps avec un but d'avance... et dans ce cas-là, c'est peut-être un autre match". 

Burgess remercie Harry Kane 

Une fois menée, l'Union a rapidement craqué. "C'est un manque d'expérience, un excès d'égo aussi, peut-être. Nous étions bien dans le match, nous encaissons, alors nous nous découvrons pour aller marquer", analyse Burgess. "Pourtant, il faut savoir accepter qu'être mené 1-0 face à un tel adversaire, ce n'est pas si grave. Il faut s'en remettre et attendre l'occasion qui finira toujours par arriver". 

En première période, Promise David aurait dû ouvrir le score et en seconde, le Bayern s'est retrouvé à dix. "Le fait que nous ayons provoqué les fautes amenant cette exclusion montre bien que nous leur posions problème", pointe le défenseur unioniste, qui a également pu se frotter au top mondial en la personne de Harry Kane. 

Lire aussi… La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."
"C'est un très grand joueur, évidemment... mais au final, il n'a pas non plus eu énormément d'occasions. Il est juste là quand il faut et on voit sa qualité de frappe, de déplacement. Heureusement qu'il rate ce penalty", sourit Christian Burgess. "Car un hat-trick fait toujours mauvais genre pour un défenseur. Merci à lui de l'avoir loupé". 

Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Union SG
Christian Burgess

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 PSG PSG
Inter Inter 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 2-4 FC Barcelone FC Barcelone
