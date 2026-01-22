"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

Christian Burgess n'était pas trop dur avec son équipe après la défaite sur la pelouse de l'ogre bavarois, même s'il reconnaissait que l'Union avait peut-être un coup à jouer.

Les sentiments étaient naturellement mitigés à l'Union Saint-Gilloise après une défaite avec les honneurs, mais qui laissera des regrets alors que les champions de Belgique sont maintenant presque condamnés en Champions League. "Nous avons fait une première période fantastique", estimait Christian Burgess après la rencontre.

"Mais c'est d'autant plus rageant que nous encaissions sur une phase arrêtée, soit un aspect où, au vu de nos gabarits, nous devions en théorie faire jeu égal", regrette-t-il. "Nous aurions pu, voire dû arriver à la mi-temps avec un but d'avance... et dans ce cas-là, c'est peut-être un autre match".

Burgess remercie Harry Kane

Une fois menée, l'Union a rapidement craqué. "C'est un manque d'expérience, un excès d'égo aussi, peut-être. Nous étions bien dans le match, nous encaissons, alors nous nous découvrons pour aller marquer", analyse Burgess. "Pourtant, il faut savoir accepter qu'être mené 1-0 face à un tel adversaire, ce n'est pas si grave. Il faut s'en remettre et attendre l'occasion qui finira toujours par arriver".

En première période, Promise David aurait dû ouvrir le score et en seconde, le Bayern s'est retrouvé à dix. "Le fait que nous ayons provoqué les fautes amenant cette exclusion montre bien que nous leur posions problème", pointe le défenseur unioniste, qui a également pu se frotter au top mondial en la personne de Harry Kane.

Lire aussi… La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."›

"C'est un très grand joueur, évidemment... mais au final, il n'a pas non plus eu énormément d'occasions. Il est juste là quand il faut et on voit sa qualité de frappe, de déplacement. Heureusement qu'il rate ce penalty", sourit Christian Burgess. "Car un hat-trick fait toujours mauvais genre pour un défenseur. Merci à lui de l'avoir loupé".