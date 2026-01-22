Réaction La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."

Scott Crabbé depuis Munich
| Commentaire
La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise s'est battue avec vaillance à l'Allianz Arena. Mais il faudrait maintenant un miracle pour finir dans le top 24.

Avec quel sentiment repart-on d'un match comme celui-là ? "Je suis évidemment déçu, car je suis quelqu'un de compétitif", explique David Hubert en conférence de presse. "Je n'aime déjà pas perdre un match contre mes enfants, c'est pareil ici, contre la meilleure équipe du monde".

Mais au-delà de ça, l'entraîneur de l'Union retient l'excellente première mi-temps disputée par les siens et les efforts consentis jusqu'au bout : "Je pense que nous avons réalisé une première mi-temps quasi parfaite. Il y avait une volonté incroyable de récupérer chaque ballon et un courage remarquable pour jouer sous pression, pour demander le ballon malgré le pressing adverse. Il y a donc de quoi être très fier".

Trop de fougue juste après le 1-0

L'Union a finalement craqué sur ce qui est d'habitude une de ses forces : "Ce n'est jamais agréable d'encaisser un but sur corner. Cela en dit long sur le match que nous jouons, sur le fait qu'ils ont eu besoin d'un coup de pied arrêté pour émerger".

Deux minutes de désorganisation ont suffi : "J'ai eu un peu de mal avec ça. En confiance après notre première mi-temps, nous n'avons pas su garder notre sang-froid, en tentant d'immédiatement aller mettre la pression. Mais le Bayern n'attendait que ça. Ils l'ont bien exploité. Ce deuxième but tombe alors qu'il restait encore 40 minutes à jouer. C'est beaucoup trop tôt pour se livrer comme ça. C'est mon seul point négatif".

L'Union doit désormais espérer un miracle pour finir dans le top 24. Avec ses six points, l'équipe est actuellement 31e. Six équipes de ce top 24 sont encore mathématiquement rattrapables. Mais avec une différence de buts de -10, l'Union aura bien du mal à dépasser les trois équipes possédant neuf points, même en cas de victoire contre l'Atalanta.

Lire aussi… "Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

Sans compter qu'entre l'Union et la zone de vérité, il y a six autres équipes bien déterminées à faire la différence lors de la dernière journée qui partent avec une meilleure préséance pour bouleverser l'ordre établi. Parmi elles, le Club de Bruges, qui compte sept points. L'Union a donc intérêt à ce que les Blauw en Zwart s'inclinent contre Marseille, qui compte neuf unités mais semble hors d'atteinte avec sa différence de buts de 0.

Pour atteindre le Graal, il faudra donc l'emporter sur un beau score contre l'Atalanta et espérer des faux pas d'au moins sept clubs parmi Pafos (contre le Slavia Prague), Benifca (contre le Real Madrid), Bodo/Glimt (à l'Atletico Madrid), le Club de Bruges (contre Marseille), Copenhague (à Barcelone), Naples (contre Chelsea), l'Olympiacos (à l'Ajax), l'Athletic Bilbao (contre le Sporting Portugal), le PSV (contre le Bayern), Monaco (contre la Juventus) et Leverkusen (contre Villarreal).

Une mission quasi impossible : "À moins qu'ils ne nous accordent quatre points en cas de victoire la semaine prochaine. Mais je doute qu'ils acceptent", sourit Hubert. "Contre le Bayern, on avait 3% de chances de l'emporter. Tant qu'il restera 1% d'espoir de qualification", on la jouera à fond".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Union SG

Plus de news

"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union Réaction

"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

09:30
1
Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui" Réaction

Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"

07:00
Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

13:30
Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

13:00
Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

22:56
Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

13:00
Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

12:40
Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

12:20
Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

11:30
Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

12:00
Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

10:20
Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

11:00
Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

10:00
1
Promise David manque le coche, plusieurs satisfactions à soulever : les notes de l'Union au Bayern

Promise David manque le coche, plusieurs satisfactions à soulever : les notes de l'Union au Bayern

00:14
Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

08:00
La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

08:30
2
Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

07:40
Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

07:20
Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

22:20
Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

06:30
Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

23:16
1
🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

21:20
Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

22:00
Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

21:40
Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

21:20
"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

21:00
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

21/01
1
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
1
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

21/01
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 PSG PSG
Inter Inter 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 2-4 FC Barcelone FC Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved