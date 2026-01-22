Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas à rougir de sa performance à l'Allianz Arena. Malgré la défaite, Anouar Ait El Hadj s'est présenté avec le sentiment du devoir accompli à notre mircro.

La belle image de l'avant-match, on la doit à Anouar Ait El Hadj et Vincent Kompany. Quatre ans après s'être quittés à Anderlecht, l'heure des retrouvailles a sonné dans les catacombes de l'Allianz Arena. Outre la barbe qui a surpris Kompany, le numéro dix a également montré à celui qui a lancé sa carrière professionnelle qu'il avait également fait évoluer son jeu. "J’ai pu parler avec lui et ses bras droits. Ça fait vraiment plaisir de les revoir".

« T’as la barbe maintenant ? » 🧔‍♂️



Anou 🤝 Vincent Kompany pic.twitter.com/0VaGDOJk6B — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 21, 2026

Comparé à sa formation à Neerpede, Ait El Hadj a par exemple pris goût à faire le dos rond : "On a fait une très belle première mi-temps, on a très bien défendu. On a cette très belle action avec Promise David, qui pouvait marquer de la tête. On est très contents de cette première période, même si on savait qu’en deuxième mi-temps, ils allaient pousser, ils allaient avoir des occasions. Et ça a été le cas, avec ces deux buts en deux minutes".

Une expérience inestimable

L'Union a craqué a fini par craquer à la reprise : "On sait que c’est difficile de rester comme ça pendant 90 minutes. Mais il y a des moments où on doit apprendre à rester plus calme dans la tête, comme sur le deuxième but. On vient d'encaisser, alors on part à l'assaut et on leur donne les espaces qu'ils attendent. 1-0, ce n'était pas la fin du monde, il fallait rester solide, ne pas se découvrir tout de suite".

Malgré cela, l'Union peut être fière de sa prestation : "Jusqu'au bout, on a essayé de montrer qu'on était toujours là. On repart sur ce score de 2-0, c'est une défaite, mais on a beaucoup appris, sans que ce soit un gros score. On méritait même mieux".



Un apprentissage déjà perceptible depuis le début de la campagne : "Quand on voit le match contre Newcastle et la première mi-temps aujourd’hui, il y a une très grosse différence. On a fait 45 minutes de grands garçons, il y a une évolution".

L'Union repart à Saint-Gilles fière d'elle : "C’est un rêve quand on arrive ici, un rêve qui devient réalité. Jouer contre l'une des meilleures équipes d’Europe, c'est quelque chose. Surtout quand tu fais une belle première mi-temps comme ça. Une belle expérience".