"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

Le Bayern Munich a conscience que sa première mi-temps n'a pas été à la hauteur, hier soir. Vincent Kompany et ses joueurs reconnaissent les mérites de l'Union.

Après avoir inscrit 16 buts sur ses trois premiers matchs de 2026, le Bayern Munich était un peu moins en mode feu d'artifices contre l'Union Saint-Gilloise : "C’est la Ligue des champions. Ça ne peut pas toujours être facile. Je ne dirais pas que l'Union était meilleure en première mi-temps, nous avons aussi eu des occasions, mais le rythme était assez lent. En seconde période, nous avons très bien joué malgré le carton rouge. L’équipe a encore une fois bien réagi", explique Vincent Kompany en conférence de presse.

Vince the Prince a constaté que l'Union avait conservé les ingrédients de son jeu qui lui avaient posé des problèmes avec Anderlecht : "Ils ont sorti une très bonne première mi-temps, je n'étais pas surpris. Ils font ça depuis des années, maintenant. Ils étaient compacts, dangereux en contre-attaque. L'Union était bonne et nous, on ne jouait pas dans le bon tempo. Notre contre-pressing était trop lent. Mais la réaction de l'équipe en seconde période a été la bonne, avec un rythme plus rapide. Mais félicitations à l'Union, qui a fait honneur au football belge ce soir. Cela a été un parfait moment de David contre Goliath".

Un Bayern à réaction

La physionomie du match a confirmé les premiers matchs de l'année civile du Bayern. Différence de buts après la première mi-temps de ces quatre rencontres ? 3-3. En seconde ? 15-0. "Nos adversaires tentent tout simplement de nous mettre la pression dès le début. J’ai joué dans des équipes dominantes auparavant, et parfois c’est comme ça, les matchs s’ouvrent en seconde période. Mais oui, nous pouvons faire mieux en première mi-temps. Il ne faut pas oublier non plus que nous jouons tous les trois jours. Nous devons trouver le bon équilibre", conclut Kompany, avant de tomber dans les bras de Michael Verschueren, qui n'a pas manqué une miette de sa conférence de presse.

Auteur d'un doublé, mais aussi d'un penalty sur la latte, Harry Kane confirme l'analyse de son coach : "Je pense que la deuxième mi-temps a été meilleure. Nous avons été un peu brouillons en première et avons manqué d’énergie. On a même de la chance que ce soit 0-0 au repos. Si l'occasion de Promise David va au fond, c'est peut-être un autre match. Mais Manu (Neuer) est là, il la sort bien. À la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait jouer avec plus d’intensité, et c’est ce que nous avons fait. Nous avons marqué aux bons moments, nous avons été malchanceux avec le carton rouge, mais nous avons quand même contrôlé le match et empoché les trois points".



Lire aussi… Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"›

Même topo du côté de Manuel Neuer : "On n’est pas vraiment entrés dans le match, on n’avait pas cette sécurité. Je crois que si la première occasion de Harry rentre, ou si le corner de Rafa (Guerreiro) amène le 1-0, on serait plus rapidement rentrés dans le match. Tout serait sans doute devenu plus facile face à une telle équipe. Mais nous sommes en Ligue des Champions, tout le monde sait jouer au football et profiter des temps plus faibles de l'adversaire. Malgré tout, nous sommes très satisfaits de la manière dont nous avons renversé la situation", conclut-il à notre micro.