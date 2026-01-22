Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui
Photo: © photonews

Pour la majorité des joueurs de l'Union, ce déplacement au Bayern Munich avait des airs de match d'une vie. Que dire alors pour Sekou Keita, qui n'avait jamais joué en équipe première ?

Avec tout son respect pour l'Union Saint-Gilloise, Vincent Kompany a sans doute étudié l'Union Saint-Gilloise dans les moindres détails. Mais pas sûr pour autant qu'il ait briefé ses joueurs sur le profil de Sekou Keita. Il faut dire que l'attaquant de 19 ans était la petite surprise de David Hubert.

Alors que Marc Giger n'était plus sur la liste, le jeune Belge a profité du forfait de Kevin Rodriguez (resté en Belgique pour se faire soigner après sa sortie sur blessure contre Malines) pour prendre place sur le banc de touche de l'Allianz Arena.

Des étoiles plein les yeux

Un rêve éveillé qui a connu son apogée lorsque David Hubert l'a appelé pour le faire monter à huit minutes de la fin du temps réglementaire. La fin de match lui a ainsi permis de se frotter au gratin du football mondial.

Quatre jours plus tôt, il passait encore son samedi soir dans la quiétude du Centre Sportif de Neerstalle pour le match entre les U23 de l'Union et Stockay. Après l'ouverture du score de Jordan Botaka sur penalty, Keita a lui-même fait le break dès le quart d'heure. Cela n'a pourtant pas suffi, Stockay est parvenu à revenir à 2-2 en seconde mi-temps.

Lire aussi… "Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union
Le contraste est d'autant plus grand que le garçon n'était même pas titulaire en début de saison. Avant la fin du mois d'octobre, il n'avait débuté qu'un seul des huit premiers matchs. C'est Pieter-Jan Monteyne qui lui a fait confiance à son arrivée, et cela paie : les résultats s'améliorent, notamment grâce aux six buts en sept matchs de Keita. Une montée en puissance qui l'a mené vers une entrée au jeu qu'il n'oubliera pas de sitôt.

Commentaire
