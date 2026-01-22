Promise David manque le coche, plusieurs satisfactions à soulever : les notes de l'Union au Bayern

L'Union a tout tenté pour contrarier le Bayern Munich. Elle y est parvenue pendant 50 minutes, une prestation courageuse de la part des joueurs.

Scherpen (5,5) : deux premières interventions de toute justesse sur des centres vers Harry Kane. S'attendait à avoir plus de travail par la suite en première mi-temps. Une fraction de seconde de retard sur Kane qui coûte un penalty dans la foulée de l'ouverture du score

Mac Allister (6) : fidèle à lui-même, que ce soit contre Malines ou le Bayern Munich. Un match méritant de sa part.

Burgess (5,5) : il aurait pu se retrouver face à Kane en Championship il y a treize ans, il l'aura finalement croisé en mondiovision, sans le voir passer sur le corner qui amène le premier but.

Sykes (7) : loin d'être rassurant lors de ses dernières sorties européennes, il s'est montré intraitable en première mi-temps, allant jusqu'à faire le ménage quand Olise rentrait dans le rectangle.

L'Union incisive sur le flanc droit

Khalaili (7): dépassé sur la première percée de Luis Diaz, on ne l'y a plus repris jusqu'au repos. L'Israélien a choisi ses moments pour se porter vers l'offensive et a fait mal au Bayern, comme sur ce centre chirurgical pour Promise David, qui aurait dû faire mouche.



Van de Perre (6): logiquement plus souvent dépassé par la qualité technique adverse dans ses anticipations, il aura malgré tout donné de sa personne pour faire le ménage devant le rectangle, jusqu'à concéder un penalty peu évident. Le manqué d'Harry Kane atténuera sa déception.

Zorgane (6) : souvent le premier à sortir au pressing au milieu de terrain, jamais très loin du porteur du ballon lorsque l'Union récupérait sous pression.

Guilherme (7) : un baptême du feu en Ligue des Champions face à ce diable de Michael Olise qu'il a parfaitement réussi avec plusieurs interventions décidées dans les pieds du Français et même quelques percées intéressantes.

Ait El Hadj (6,5) : quatre ans après l'avoir quitté à Anderlecht, il le retrouvait à l'Allianz Arena et a confirmé le chemin parcouru depuis lors. Son entente technique avec Zorgane a fait énormément de bien pour permettre à l'Union de garder le ballon après l'avoir récupéré en première mi-temps, malgré quelques fantaisies qui n'ont pas abouti dans le dernier geste. Beaucoup moins vu après la reprise.

Florucz (6): même si son manque de vitesse s'est fait ressentir, son positionnement a posé des problèmes à la défense du Bayern lorsqu'il exploitait les déviations de Promise David ou les ballons en profondeur sur la droite.

David (5,5): costaud pour résister dos au but et permettre à l'équipe de remonter. Mais rien à faire : seul au second poteau, il devait faire mieux sur le caviar de Khalaili à la demi-heure, la plus belle occasion de la première mi-temps. Sa tête pas assez croisée a permis à Manuel Neuer d'intervenir.

