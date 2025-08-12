Suis FC Bruges - Red Bull Salzbourg en live sur Walfoot.be à partir de 19:30.
-
Date: 12/08/2025 19:30
Compétition: Champions League
journée: Troisième tour
Stade: Jan Breydel

LIVE : Voici les compositions de Club de Bruges - Salzbourg

Le Club de Bruges pourra-t-il rejoindre le barrage de la Ligue des Champions ? Réponse ce mardi soir après cette manche retour.

FC Bruges: Ludovit Reis - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys
Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe

Red Bull Salzbourg: Alexander Schlager - Jacob Rasmussen - Aleksa Terzić - Soumaila Diabate - Yorbe Vertessen - Maurits Kjaergaard - Mads Bidstrup - Edmund Baidoo - Stefan Lainer - Joane Gadou - Dorgeles Nene
Banc: Mamady Diambou - Petar Ratkov - Kerim-Sam Alajbegović - Adam Daghim - Tim Trummer - Nikola Šarčević - Enrique Aguila - Jannik Schuster - Salko Hamzić

Comparatif FC Bruges - Red Bull Salzbourg

Classement

2
42

face-à-face remportés

2
0
1
06/08 19:00 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-1 FC Bruges FC Bruges
21/02 18:55 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 4-0 FC Bruges FC Bruges
14/02 21:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
06/08

Le Club de Bruges s'impose 0-1 à Salzburg lors du 3e tour de qualification de Ligue des champions. Romeo Vermant était le seul buteur de la rencontre.

06/08

Le Club de Bruges a souffert, mais s'en sort avec une victoire sur le terrain de Salzbourg. Un avantage à ne pas gâcher lors du match retour la semaine prochaine.

06/08 2

Le Club de Bruges s'est imposé 0-1 sur la pelouse du RB Salzburg, mais tout ne s'est pas bien passé pour la recrue du Club.

07/08

Le Club de Bruges a pris une option sur la qualification en s'imposant sur le plus petit écart à Salzbourg. Une victoire notamment permise par la belle prestation de Simon ...

07/08

Le Club de Bruges s'est imposé sur la plus petite des marges sur le terrain de Salzbourg. Simon Mignolet s'est à nouveau montré décisif grâce à plusieurs arrêts importants.

07/08

Le Club de Bruges a fait une affaire en or mercredi à Salzbourg en s'imposant 0-1. Mais sans Simon Mignolet, les Blauw & Zwart auraient probablement vécu une toute autre so...

11/08

Le consultant Marc Degryse n'a pas caché son inquiétude pour le Club de Bruges, pointant une première mi-temps beaucoup trop faible face au Cercle.

11/08

Le Club de Bruges a pris une grosse option sur la qualification en allant s'imposer au RB Salzbourg la semaine passée. Avant le retour, deux joueurs faisaient leur retour à...

11/08

Le Club de Bruges dispute mardi soir le match retour contre le RB Salzbourg lors du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League. En conférence de presse, l'entra...

11/08

Fort d'une victoire dans le derby face au Cercle, le Club de Bruges tentera ce mardi soir de décrocher sa qualification pour le barrage de la Ligue des Champions. Les Blauw...

