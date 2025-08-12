Suis FC Bruges - Red Bull Salzbourg en live sur Walfoot.be à partir de 19:30.
|Date:
|12/08/2025 19:30
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Troisième tour
|Stade:
|Jan Breydel
LIVE : Voici les compositions de Club de Bruges - Salzbourg
Le Club de Bruges pourra-t-il rejoindre le barrage de la Ligue des Champions ? Réponse ce mardi soir après cette manche retour.
|
FC Bruges:
Ludovit Reis
- Christos Tzolis
- Carlos Forbs
- Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Romeo Vermant
- Hans Vanaken
- Simon Mignolet
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
- Joaquin Seys
Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe
Red Bull Salzbourg: Alexander Schlager - Jacob Rasmussen - Aleksa Terzić - Soumaila Diabate - Yorbe Vertessen - Maurits Kjaergaard - Mads Bidstrup - Edmund Baidoo - Stefan Lainer - Joane Gadou - Dorgeles Nene
Banc: Mamady Diambou - Petar Ratkov - Kerim-Sam Alajbegović - Adam Daghim - Tim Trummer - Nikola Šarčević - Enrique Aguila - Jannik Schuster - Salko Hamzić
|
Prono FC Bruges - Red Bull Salzbourg
FC Bruges gagne
Partage
|Les plus populaires
|2-1
(9x)
|2-2
(2x)
|1-1
(2x)
Comparatif FC Bruges - Red Bull Salzbourg
Classement
2
42
face-à-face remportés
2
0
1
|06/08 19:00
|Red Bull Salzbourg
|0-1
|FC Bruges
|21/02 18:55
|Red Bull Salzbourg
|4-0
|FC Bruges
|14/02 21:00
|FC Bruges
|2-1
|Red Bull Salzbourg