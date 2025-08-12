LIVE : Voici les compositions de Club de Bruges - Salzbourg

FC Bruges: Ludovit Reis - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys

Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe



Red Bull Salzbourg: Alexander Schlager - Jacob Rasmussen - Aleksa Terzić - Soumaila Diabate - Yorbe Vertessen - Maurits Kjaergaard - Mads Bidstrup - Edmund Baidoo - Stefan Lainer - Joane Gadou - Dorgeles Nene

Banc: Mamady Diambou - Petar Ratkov - Kerim-Sam Alajbegović - Adam Daghim - Tim Trummer - Nikola Šarčević - Enrique Aguila - Jannik Schuster - Salko Hamzić