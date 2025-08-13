"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

Le Club de Bruges a renversé Salzbourg 3-2 et rejoint les barrages de la Ligue des champions. Pour Marc Degryse, le problème reste l'attaque.

Le Club de Bruges a impressionné mardi soir face au RB Salzbourg. Menés 0-2, les Blauw en Zwart ont renversé le match pour gagner 3-2. Cette victoire envoie le Club en barrages de la Ligue des champions.

Tout semblait parfait pour les Brugeois. Pourtant, Marc Degryse a relevé un point négatif. "Je ne veux pas en faire un sujet après cette qualification, mais si je peux souligner un petit bémol, c’est que le poste d’attaquant reste un problème au Club de Bruges", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

"Romeo Vermant a du mal à s’imposer", estime Degryse. "Je pense que ça lui ferait du bien de relâcher un peu la pression et de pouvoir, en entrant en jeu, essayer de faire la différence."

"La question est de savoir qui devrait occuper ce poste, car le nouveau venu Tresoldi doit prouver. Je suppose qu'il aura l’occasion de jouer de plus en plus dans les semaines à venir", conclut le consultant.