"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

Après deux victoires contre le RB Salzbourg, le Club de Bruges file en barrages de Ligue des champions. Le Belge Yorbe Vertessen est éliminé de la compétition.

Le Club de Bruges est quasiment assuré de participer à la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart, vainqueurs de leurs deux matchs du troisième tour préliminaire face au RB Salzbourg, s’offrent une place en barrages.

Ce résultat ne faisait pas le bonheur de tous les Belges. Titulaire avec Salzbourg, Yorbe Vertessen a assisté à l’effondrement de son équipe après avoir mené 2-0 au Jan Breydel.

"Oui, la déception est très grande", a confié l’attaquant à Sporza. "Surtout quand tu mènes 2-0 et que tu laisses tout filer. Nous sommes tous très déçus."

"En seconde période, le système a un peu changé et on a vu que c’est tout de suite devenu beaucoup plus difficile. Au début, ça allait plutôt bien, mais à la fin du match, tout a mal tourné", a-t-il poursuivi.

"On a vu que notre équipe s’est soudainement un peu désunie. Il y a évidemment quelques jeunes avec moins d’expérience et la chaleur a joué un rôle. Dans quelques jours, on rejoue et il faudra se reconcentrer. J’espère qu’on ne va pas garder la tête basse trop longtemps", a conclu Vertessen.