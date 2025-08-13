"Je l'ai vu partir, je me suis dit... bingo !" : à Bruges, on assure ne pas avoir paniqué contre Salzbourg

"Je l'ai vu partir, je me suis dit... bingo !" : à Bruges, on assure ne pas avoir paniqué contre Salzbourg
Photo: © photonews

Le Club de Bruges était dans la douleur à la pause face à Salzbourg. Menés 0-2 contre le cours du jeu, les Blauw & Zwart ont retrouvé leur efficacité en seconde période pour finalement s'imposer et se qualifier pour le barrage de la Ligue des champions, où ils affronteront les Glasgow Rangers.

C’est dans la douleur que le Club de Bruges s’est qualifié pour le barrage de la Ligue des Champions, mardi soir. Les Brugeois ont dominé la partie et se sont procuré de grosses occasions, mais étaient menés 0-2 au repos. En seconde période, les joueurs de Nicky Hayen ont su renverser la vapeur pour finalement s’imposer et remporter ainsi cette double confrontation.

"Nous avons montré dès le début ce que nous voulions apporter sur le terrain. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions, mais nous avons manqué d’efficacité dans la surface", regrettait le coach brugeois en conférence de presse.

"Nous savions que Salzbourg chercherait à nous prendre dans notre dos et à nous menacer en contre-attaque, et nous avons bien géré cela. Par contre, nous avons été pris au dépourvu sur phase arrêtée. Ce 0-2, en particulier, nous a laissés avec un sentiment amer à la pause. Nous n’avons pas paniqué, car nous avons eu des occasions et nous savions que la confiance reviendrait après notre premier but."

Joaquin Seys a relancé la machine du Club de Bruges

Un premier but venu de Joaquin Seys. Déjà à la base de l’action avec un décalage pour Tzolis, le jeune défenseur latéral était à la bonne place pour reprendre le centre de Sabbe, arrivé depuis le côté droit. Un but important pour le joueur de 20 ans, auteur d’une grosse prestation, qui se réjouissait au micro de VTM.

"Tout s’est passé si vite. Je suis arrivé tard dans la surface et j’ai vu que le ballon quittait le pied de Kyrie (Kyriani Sabbe). Je n’ai pensé qu’à tirer, j’ai vu le ballon partir magnifiquement et je me suis dit… bingo !"

"Nous savions qu’il fallait continuer à attaquer jusqu’à 2-2. C’est génial que nous ayons même pu l’emporter. C’est un sentiment formidable pour les supporters et une grande fierté pour nous tous", a conclu Joaquin Seys.

