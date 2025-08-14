Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

Carlos Forbs s'est déjà fait une place dans le cœur des supporters du Club de Bruges. Le Portugais a inscrit contre Salzbourg le but de la qualification.

Le 17 juillet, trois jours avant la Supercoupe contre l’Union et dix jours avant le premier match de championnat contre le Racing Genk, Carlos Forbs a rejoint le Club de Bruges. Contre les Limbourgeois, il a déjà disputé 45 minutes.

Face au KV Malines, Forbs a également eu droit à une demi-heure de jeu et a délivré une passe décisive. À Salzbourg, sa montée au jeu s’est limitée à deux minutes. La semaine dernière, malade, il est resté sur le banc pendant 90 minutes face au Cercle.

"Grâce au médecin et au staff médical, je me sentais déjà beaucoup mieux", a déclaré Forbs après avoir disputé près de 90 minutes contre Salzbourg. Il a apporté de la menace et de la profondeur, inscrivant aussi le but décisif à la 85e minute.

Pourquoi avoir choisi le Club de Bruges ?

Il montre déjà qu’il est une valeur ajoutée pour le Club de Bruges, alors qu’il n’est pas encore totalement en forme. Son choix pour les Blauw en Zwart était aussi mûrement réfléchi : "Quand le Club est venu frapper à la porte, je n’ai pas hésité."

"C’est la plus grande équipe de Belgique. Maintenant, il faut aussi atteindre la Ligue des champions." Le Club affronte d’abord les Rangers mardi, avant de jouer une semaine plus tard, le mercredi, à domicile pour la qualification.