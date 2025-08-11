Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

Fort d'une victoire dans le derby face au Cercle, le Club de Bruges tentera ce mardi soir de décrocher sa qualification pour le barrage de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart devront défendre leur mince avantage acquis à Salzbourg.

Trois jours à peine après sa victoire dans le derby de la Venise du Nord face au Cercle, le Club de Bruges recevra Salzbourg ce mardi soir pour tenter de se qualifier pour le barrage de la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Nicky Hayen a décidé de ne pas sélectionner Joël Ordonez. Le défenseur central s’entraîne avec le groupe, mais il ne participe plus aux matches officiels puisqu’il est en instance de départ.

Pas de Joël Ordonez à Bruges pour affronter Salzbourg en Ligue des Champions

Présent dans le groupe en Autriche, Shandre Campbell est également absent. Le Club de Bruges pourrait le prêter dans un autre club de la Jupiler Pro League. Michal Skoras, quant à lui, est blessé.

Nicky Hayen peut en revanche compter sur Gustaf Nilsson, tout comme sur Carlos Forbs, remis de sa maladie. Pas de réelle surprise dans le reste du groupe.

Le groupe du Club de Bruges pour affronter Salzbourg : Simon Mignolet, Nordin Jackers, Dani van den Heuvel, Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Kyriani Sabbe, Zaid Romero, Raphael Onyedika, Ludovit Reis, Hugo Siquet, Hugo Vetlesen, Lynnt Audoor, Cisse Sandra, Hans Vanaken, Aleksandar Stanković, Christos Tzolis, Nicolò Tresoldi, Romeo Vermant, Carlos Forbs, Gustaf Nilsson.