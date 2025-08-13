Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions

Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Dans la douleur, le Club de Bruges a arraché sa qualification pour le barrage de la Ligue des Champions, ce mardi soir. Une victoire qui apporte plusieurs bonnes nouvelles aux Blauw & Zwart.

C’est dans la douleur que le Club de Bruges s’est qualifié pour le barrage de la Ligue des champions, ce mercredi. Menés 0-2 à la pause, les Blauw & Zwart ont renversé la vapeur en seconde période face à Salzbourg pour s’imposer.

Une victoire importante pour les joueurs de Nicky Hayen, à plus d’un titre. Premièrement, les voilà, évidemment, une marche plus près de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Selon plusieurs données statistiques, les Brugeois ont environ 66 % de chances de se qualifier face aux Glasgow Rangers.

Une belle prime pour Bruges et une bonne nouvelle pour le coefficient UEFA

Cette rencontre était aussi importante sur le plan financier. Si la phase finale de la Ligue des Champions représente la vache à lait pour les clubs du sub-top européen, comme le Club de Bruges, les tours préliminaires ne sont pas en reste. Avec sa qualification, le FCB a empoché la coquette somme de 4,29 M€. Une prime toujours appréciable.

En outre, Bruges a permis à la Belgique de glaner une nouvelle victoire au coefficient UEFA. Une donnée importante, puisque notre pays ne compte déjà plus que quatre représentants, à la suite de l’élimination précoce du Sporting Charleroi. La Belgique, en réalisant une belle saison, pourrait se rapprocher du Portugal et des Pays-Bas, et ainsi obtenir une deuxième place en phase de ligue de la Ligue des Champions.

Plusieurs bonnes nouvelles, donc, d’un point de vue extra-sportif. Sur le terrain, c’est Carlos Forbs qui a illuminé la soirée. L’ailier portugais a tout tenté en première période et a fini par ses fins en seconde, grâce à un superbe solo de 50 mètres avant de tromper un Schlager pourtant excellent depuis le début de la rencontre. Le joueur de 21 ans, acheté pour 6 millions d’euros à l’Ajax, prouve déjà sa valeur.

Grâce à sa qualification, le Club de Bruges s’est donc grandement rapproché de la phase de ligue de la Ligue des Champions, où il figurerait dans le pot 2, de justesse. Des pots qui ne veulent plus dire grand-chose, puisque chaque club affrontera deux équipes de chaque pot (une à domicile, l’autre à l’extérieur). Mais voir une équipe belge recensée parmi les 20 "meilleures" équipes du monde fait, assurément, toujours plaisir.

