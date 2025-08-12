Date: 12/08/2025 19:30
Compétition: Champions League
journée: Troisième tour
Stade: Jan Breydel
Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !
Grâce au solo de Carlos Forbs en fin de rencontre, puis au 3-2 de Vanaken, le Club de Bruges est qualifié pour le barrage de la Ligue des Champions après une rencontre difficile face au Red Bull Salzbourg. Les Glasgow Rangers séparent les Blauw & Zwart de la phase de ligue.

Rendez-vous très important pour le Club de Bruges, qui reçoit le Red Bull Salzbourg ce mardi soir, au troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen titularise Simon Mignolet et Carlos Forbs, notamment. Pour le reste, c’est l’équipe attendue côté Blauw & Zwart, avec Joël Ordonez qui ne fait pas partie de la feuille de match. Yorbe Vertessen est titulaire pour Salzbourg.

Bruges encaisse contre le cours du jeu et prend un coup sur la tête

Cette rencontre, c’est le Club de Bruges qui la commence pied au plancher. Forbs se crée la première occasion mais ne cadre pas (2e), puis Vanaken alerte Schlager pour la première fois sur une remise du même Forbs. La parade du portier de Salzbourg est impeccable (11e). Le FCB commence bien sa partie, mais se fait prendre à revers contre le cours du jeu.

Alors que Spileers vient à nouveau d’alerter Schlager de la tête (16e), la défense brugeoise est surprise sur phase arrêtée. Kjaergaard donne un superbe coup franc, Rasmussen s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre du crâne et tromper Mignolet via le poteau (0-1, 18e). Un but qui donne un véritable coup sur la tête aux Brugeois, pourtant auteurs d’un bon début de partie.

Le Jan Breydelstadion se refroidit, les joueurs de Nicky Hayen aussi. Salzbourg met davantage le pied sur le ballon et amène parfois le danger, sans mettre Mignolet à rude épreuve. Côté brugeois, c’est beaucoup plus compliqué depuis le but. On laisse trop jouer Salzbourg, notamment au milieu de terrain. En fin de première période, Schlager empêche encore Tzolis de marquer d'une superbe parade (38e), puis Salzbourg double la mise juste avant le repos, via Baidoo, alerté par Lainer après une perte de balle de Meijer. Une catastrophe pour les Brugeois (0-2, 43e). 

Mieux rentré dans la seconde période, le Club de Bruges tente rapidement sa chance via Vermant, qui pique trop sa tête (50e), puis Sabbe, dont la frappe sèche passe au-dessus (54e). C’est à l’heure de jeu que les joueurs de Nicky Hayen vont arracher un premier but mérité.

Action initiée par Seys, qui décale Tzolis. Le Grec centre, Onyedika reprend au second poteau et glisse vers Meijer, qui centre à son tour. Le ballon traverse toute la défense avant d’être repris par Seys, et Schlager, cette fois, ne peut rien. Bruges est de retour dans la rencontre (1-2, 61e).

Miracle signé Forbs, Bruges est en barrage de la Ligue des Champions

Les Blauw & Zwart tentent désormais de revenir au score dans la rencontre et de passer devant dans la double confrontation en faisant le siège, mais en manquant d’ingéniosité dans le dernier geste. Les Brugeois cherchent Forbs, très en vue dans cette rencontre, et attendent un miracle de l’ailier portugais pour amener le 2-2.

Et ce miracle de l’ailier portugais, il est venu. Forbs intercepte une mauvaise passe au milieu de terrain à dix minutes du terme, réalise une course de 50 mètres, passe son opposant direct et aligne Schlager. Le joueur de 21 ans inscrit son premier but pour le Club de Bruges, au meilleur moment (2-2, 84e). Bruges tient le coup en fin de match, et inscrit même le 3-2 sur la dernière action, grâce à Hans Vanaken (3-2, 90+4e). 

Un but qui permet au Club de Bruges de se qualifier, dans la douleur, en barrage de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart affronteront les Glasgow Rangers, battus ce mardi 2-1 à Plzen mais vainqueurs 3-0 à l’aller. Bruges n’est plus qu’à une marche de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les compositions

FC Bruges FC Bruges
  Joueur J Evaluer
6 Reis Ludovit 68' -
8 Tzolis Christos A 90' -
9 Forbs Carlos 88' -
14 Meijer Bjorn 45' -
15 Onyedika Raphael 90' -
17 Vermant Romeo 68' -
20 Vanaken Hans 90' -
22 Mignolet Simon 90' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne   90' -
65 Seys Joaquin 90' -
  Banc J Evaluer
2 Romero Zaid -  
7 Tresoldi Nicolò 22' -
10 Vetlesen Hugo -  
11 Sandra Cisse -  
16 Van Den Heuvel Tristan -  
19 Nilsson Gustaf -  
25 Stankovic Aleksandar 22' -
29 Jackers Nordin -  
41 Siquet Hugo 2'  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani A 45' -

Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
  Joueur J Evaluer
1 Schlager Alexander 90' -
2 Rasmussen Jacob 90' -
3 Terzić Aleksa 90' -
5 Diabate Soumaila 90' -
11 Vertessen Yorbe 82' -
14 Kjaergaard Maurits A 82' -
18 Bidstrup Mads 90' -
20 Baidoo Edmund 64' -
22 Lainer Stefan A 90' -
23 Gadou Joane 64' -
45 Nene Dorgeles 90' -
  Banc J Evaluer
15 Diambou Mamady -  
21 Ratkov Petar 26' -
27 Alajbegović Kerim-Sam 8'  
28 Daghim Adam 8'  
37 Trummer Tim -  
41 Šarčević Nikola -  
43 Aguila Enrique -  
44 Schuster Jannik -  
92 Hamzić Salko -  
