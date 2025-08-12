Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Grâce au solo de Carlos Forbs en fin de rencontre, puis au 3-2 de Vanaken, le Club de Bruges est qualifié pour le barrage de la Ligue des Champions après une rencontre difficile face au Red Bull Salzbourg. Les Glasgow Rangers séparent les Blauw & Zwart de la phase de ligue.

Rendez-vous très important pour le Club de Bruges, qui reçoit le Red Bull Salzbourg ce mardi soir, au troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen titularise Simon Mignolet et Carlos Forbs, notamment. Pour le reste, c’est l’équipe attendue côté Blauw & Zwart, avec Joël Ordonez qui ne fait pas partie de la feuille de match. Yorbe Vertessen est titulaire pour Salzbourg.

For the badge. 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 12, 2025

Bruges encaisse contre le cours du jeu et prend un coup sur la tête

Cette rencontre, c’est le Club de Bruges qui la commence pied au plancher. Forbs se crée la première occasion mais ne cadre pas (2e), puis Vanaken alerte Schlager pour la première fois sur une remise du même Forbs. La parade du portier de Salzbourg est impeccable (11e). Le FCB commence bien sa partie, mais se fait prendre à revers contre le cours du jeu.

Alors que Spileers vient à nouveau d’alerter Schlager de la tête (16e), la défense brugeoise est surprise sur phase arrêtée. Kjaergaard donne un superbe coup franc, Rasmussen s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre du crâne et tromper Mignolet via le poteau (0-1, 18e). Un but qui donne un véritable coup sur la tête aux Brugeois, pourtant auteurs d’un bon début de partie.

Le Jan Breydelstadion se refroidit, les joueurs de Nicky Hayen aussi. Salzbourg met davantage le pied sur le ballon et amène parfois le danger, sans mettre Mignolet à rude épreuve. Côté brugeois, c’est beaucoup plus compliqué depuis le but. On laisse trop jouer Salzbourg, notamment au milieu de terrain. En fin de première période, Schlager empêche encore Tzolis de marquer d'une superbe parade (38e), puis Salzbourg double la mise juste avant le repos, via Baidoo, alerté par Lainer après une perte de balle de Meijer. Une catastrophe pour les Brugeois (0-2, 43e).

Mieux rentré dans la seconde période, le Club de Bruges tente rapidement sa chance via Vermant, qui pique trop sa tête (50e), puis Sabbe, dont la frappe sèche passe au-dessus (54e). C’est à l’heure de jeu que les joueurs de Nicky Hayen vont arracher un premier but mérité.

Miracle signé Forbs, Bruges est en barrage de la Ligue des Champions

Action initiée par Seys, qui décale Tzolis. Le Grec centre, Onyedika reprend au second poteau et glisse vers Meijer, qui centre à son tour. Le ballon traverse toute la défense avant d’être repris par Seys, et Schlager, cette fois, ne peut rien. Bruges est de retour dans la rencontre (1-2, 61e).

Les Blauw & Zwart tentent désormais de revenir au score dans la rencontre et de passer devant dans la double confrontation en faisant le siège, mais en manquant d’ingéniosité dans le dernier geste. Les Brugeois cherchent Forbs, très en vue dans cette rencontre, et attendent un miracle de l’ailier portugais pour amener le 2-2.

Et ce miracle de l’ailier portugais, il est venu. Forbs intercepte une mauvaise passe au milieu de terrain à dix minutes du terme, réalise une course de 50 mètres, passe son opposant direct et aligne Schlager. Le joueur de 21 ans inscrit son premier but pour le Club de Bruges, au meilleur moment (2-2, 84e). Bruges tient le coup en fin de match, et inscrit même le 3-2 sur la dernière action, grâce à Hans Vanaken (3-2, 90+4e).

Un but qui permet au Club de Bruges de se qualifier, dans la douleur, en barrage de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart affronteront les Glasgow Rangers, battus ce mardi 2-1 à Plzen mais vainqueurs 3-0 à l’aller. Bruges n’est plus qu’à une marche de la phase de ligue de la Ligue des Champions.