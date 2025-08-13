"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

Mené 0-2, le Club de Bruges a renversé le RB Salzbourg 3-2 pour se hisser aux barrages de Ligue des champions.

Le Club de Bruges a offert à ses supporters une soirée de Ligue des champions qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Mardi soir, face au RB Salzbourg, les Brugeois ont validé leur billet pour les barrages grâce à une victoire 3-2.

Menés 0-2 au bout de 42 minutes, les joueurs de Nicky Hayen semblaient au bord du gouffre. Mais à l’heure de jeu, Seys a rallumé l’espoir en réduisant l’écart. Puis le génie de Carlos Forbs a changé tout le match. Une récupération de balle dans son propre camp, une accélération fulgurante sur plus de 60 mètres et une finition parfaite.

Hans Vanaken n'avait aucun doute au micro de VTM. "Je pense que nous connaissons tous ses qualités. Ça commence par une mauvaise passe et ensuite c'est ouvert. Vitesse, rapidité, gaucher, droitier… c'est presque impossible à défendre. C'est une arme que nous avons." Et c’est lui-même, le capitaine, qui a délivré Bruges en inscrivant le but du 3-2 dans le temps additionnel.

Vanaken revient sur sa première action. "Cette occasion manquée n'était pas un mauvais tir. En seconde période, j'ai opté pour l'autre coin, et c'était mieux. Ça nous a permis de jouer les dernières minutes sans stress. Après deux matchs, je pense que nous méritons notre qualification."

L’aventure continue, avec un rendez-vous de taille face aux Rangers. Vanaken le sait, il faudra hausser le ton. "L'ambiance sera bonne, et il faudra en profiter. Il faut qu'on élève notre niveau de jeu pour battre les Rangers."