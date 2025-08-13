"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mené 0-2, le Club de Bruges a renversé le RB Salzbourg 3-2 pour se hisser aux barrages de Ligue des champions.

Le Club de Bruges a offert à ses supporters une soirée de Ligue des champions qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Mardi soir, face au RB Salzbourg, les Brugeois ont validé leur billet pour les barrages grâce à une victoire 3-2.

Menés 0-2 au bout de 42 minutes, les joueurs de Nicky Hayen semblaient au bord du gouffre. Mais à l’heure de jeu, Seys a rallumé l’espoir en réduisant l’écart. Puis le génie de Carlos Forbs a changé tout le match. Une récupération de balle dans son propre camp, une accélération fulgurante sur plus de 60 mètres et une finition parfaite.

Hans Vanaken n'avait aucun doute au micro de VTM. "Je pense que nous connaissons tous ses qualités. Ça commence par une mauvaise passe et ensuite c'est ouvert. Vitesse, rapidité, gaucher, droitier… c'est presque impossible à défendre. C'est une arme que nous avons." Et c’est lui-même, le capitaine, qui a délivré Bruges en inscrivant le but du 3-2 dans le temps additionnel.

Vanaken revient sur sa première action. "Cette occasion manquée n'était pas un mauvais tir. En seconde période, j'ai opté pour l'autre coin, et c'était mieux. Ça nous a permis de jouer les dernières minutes sans stress. Après deux matchs, je pense que nous méritons notre qualification."

L’aventure continue, avec un rendez-vous de taille face aux Rangers. Vanaken le sait, il faudra hausser le ton. "L'ambiance sera bonne, et il faudra en profiter. Il faut qu'on élève notre niveau de jeu pour battre les Rangers."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Red Bull Salzbourg
Hans Vanaken
Carlos Forbs

Plus de news

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

09:00
"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

08:08
Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

07:00
Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

09:30
Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

07:23
"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

08:32
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

06:40
Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

22:30
Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

23:23
Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

22:30
Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

21:40
Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

22:01
C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

22:00
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
1
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

19:00
14
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00
Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

16:30
1
"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

17:30
Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied Analyse

Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied

17:00
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
1
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

14:45
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour
Malmö Malmö 0-0 FC Copenhague FC Copenhague
?kendija 79 ?kendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-1 FC Bruges FC Bruges
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 5-1 ?kendija 79 ?kendija 79
Fenerbahce Fenerbahce 5-2 Feyenoord Feyenoord
FC Copenhague FC Copenhague 5-0 Malmö Malmö
Pafos FC Pafos FC 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
FC Bruges FC Bruges 3-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-0P Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 3-0 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 2-0 Nice Nice
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Lech Poznan Lech Poznan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved