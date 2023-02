Au bout du suspens, Bart Verbruggen écoeure Ludogorets !

Anderlecht a poussé, tremblé, vibré. Et Anderlecht s'est qualifié au bout d'une séance de tirs au but héroïque de Bart Verbruggen. Trois tirs ? Trois arrêts.

Un vrai puzzle, voilà face à quoi Brian Riemer s'est retrouvé pour ce 16e de finale retour de Conference League contre Ludogorets. L'absence d'Amir Murillo était prévue ; celle de Zeno Debast en dernière minute, un peu moins. Les solutions sont peu nombreuses mais on ne s'attendait pas à celle trouvée par Riemer : placer Kristian Arnstad...back droit, Sardella prenant la place de Debast. Quand on se souvient de l'aisance avec laquelle les ailiers bulgares prenaient le dos de la défense "titulaire" d'Anderlecht, c'est un sacré pari.

D'emblée, il est presque raté : Arnstad oublie Bernard Takpetey au second poteau sur un centre venu de la droite, sans conséquences heureusement (2e). Ludogorets, sans surprise, reprend la même recette, avec Nedyalkov et Avila qui multiplient les centres. Anderlecht est cependant bien mieux en place qu'à Razgrad. Francis Amuzu y va vite de son premier débordement, puis du deuxième : son accélération dépose le défenseur bulgare, son centre trouve Islam Slimani qui voit sa frappe déviée par Franco Russo (13e, 1-0). À la base de l'action, une très belle récupération haute de Moussa N'diaye.

© photonews

Tout va bien donc pour le RSCA, placé là dans le meilleur des scénarios. Sur un second ballon, l'intenable Kiril Despodov trouve le poteau de Verbruggen et Russo traîne par là, mais est clairement hors-jeu (22e). Kristian Arnstad prend ses aises dans son drôle de rôle du jour, tenant bien Tekpetey. Anderlecht doit faire le break et Mario Stroeykens y parvient presque sur une déviation géniale de Slimani, mais Sergio Padt s'interpose (30e). L'ancien gardien de La Gantoise se signale encore sur un centre-tir d'Anders Dreyer dans la foulée (35e) ; le RSCA n'a pas converti ses temps forts, mais est dans un fauteuil, à l'image de Jan Vertonghen qui déblaie dans le rectangle dès que c'est nécessaire.

Yari en patron

Alors qu'à l'aller, les Bulgares avaient décliné physiquement assez vite, ils sont ici un peu plus mobiles à l'entame de la seconde période et poussent au retour des vestiaires. Moussa N'diaye, s'il est très en jambes offensivement (il s'offre notamment un beau raid à la 56e), n'est toujours pas imperméable derrière. Kiril Despodov envoie un premier coup de semonce, dans le petit filet (60e). Diawara dégage ensuite en urgence une autre absence de son compère.

Il faut faire le break, et Yari Verschaeren prend les choses en main : de sa moitié de terrain, le n°10 des Mauves se retourne, accélère, combine avec Islam Slimani et trompe Sergio Padt d'une frappe déviée (64e, 2-0). Le Lotto Park est en ébullition...pour deux minutes. Le temps pour N'diaye de laisser filer son homme dans le dos et pour Thiago d'être à la réception (71e, 2-1).

Le match hausse encore en intensité : Vertonghen offre un tacle magistral pour empêcher Despodov de partir seul (79e), Stroeykens, qui aura manqué à peu près tous ses gestes, perd un dernier face-à-face avant de sortir. La montée de Benito Raman fait presque la différence : sa lourde frappe déviée trouve la latte (86e). Heureusement, le but à l'extérieur ne compte plus "double", et on se dirige vers les prolongations.

D'emblée, Ludogorets tente de prendre de vitesse la défense d'Anderlecht et il faut un grand Bart Verbruggen devant Matias Tissera pour éviter le coup de froid ultime (91e). Tout le reste de la première moitié des prolongations sera un siège stérile des buts de Padt...qui permettra au moins à Lior Refaelov, d'une accélération, de forcer l'expulsion de l'ex-Genkois Piotrowski (96e).

Le danger se rapproche inexorablement, mais comme en Bulgarie, le RSCA ne trouve pas la faille. Dreyer envoie une frappe "comme à Courtrai", à la différence qu'elle passe à côté (109e), Angulo arrête le temps à chaque ballon touché et gâche les nombreuses phases de centres potentiels. Au vice et au courage, Ludogorets tient jusqu'aux tirs au but.

Bart Verbruggen pouvait alors commencer le show, stoppant le premier (mauvais) tir d'Avila. Refaelov enchaînait sur une succulente panenka. Verbruggen enchaîne en stoppant un second très mauvais envoi de Yankov, puis...un troisième arrêt, splendide celui-là, devant Naressi. Vertonghen avait fait 2-0 ; Yari Verschaeren, comme un symbole, met le tir décisif en lucarne. Anderlecht est en 8e de finale de la Conference League.

La séance de tirs au buts :

Avila (X, 0-0)

Refaelov (V, 1-0)

Yankov (X, 1-0)

Vertonghen (V, 2-0)

Naressi (X, 2-0)

Verschaeren (V, 3-0)