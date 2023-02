Voici les adversaires potentiels d'Anderlecht : Verschaeren et Riemer donnent leur préférence

Anderlecht disputera les 8es de finale de la Conference League. Les Mauves connaissent leurs adversaires potentiels, et il y a à la fois du lourd et du prenable au menu...

Anderlecht suivra avec fébrilité le tirage au sort des 8es de finale de la Conference League, prévu ce vendredi à 13h. Les Mauves peuvent croiser les doigts : il y a des adversaires prenables parmi les vainqueurs de groupe de la compétition, qui n'ont pas disputé ces barrages. Parmi les adversaires "à éviter", il y a bien sûr West Ham United, double vainqueur en poules, mais aussi Villarreal, l'OGC Nice et peut-être même le solide Istanbul Basaksehir. Sivasspor est un déplacement piégeux, l'AZ Alkmaar une équipe dont il faut se méfier ; Djurgarden (Suède) et le Slovan Bratislava paraissent prenables.

"Je n'y pense pas encore vraiment", élude Yari Verschaeren, qui précise cependant : "Si c'est une grosse affiche, on doit en profiter et tout donner, et si c'est une équipe prenable, c'est bien aussi". Même son de cloche chez Brian Riemer, mais un peu plus précis. "J'espère soit une vraie top affiche, soit une équipe prenable. Rien entre les deux (rires)". West Ham, Villarreal ou le Slovan, donc, si on devait traduire...