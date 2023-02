Un joueur de Qarabag bientôt à Anderlecht ? "Rien n'est encore officiel"

Anderlecht se prépare déjà pour la ou les prochaines fenêtres de transfert et identifie des joueurs intéressants.

Selon des sources azerbaïdjanaises, les Mauves suivent Elvin Cafarquliyev (22 ans), le latéral gauche de Qarabag. Une information que l'entraîneur de Qarabag, Gurban Gurbanov, n'a pas démentie jeudi soir après la défaite contre La Gantoise en Conference League.

"Oui, il y a des rumeurs concernant Elvin et Anderlecht", a déclaré l'entraîneur de Qarabag, Gurban Gurbanov, jeudi soir. "Attendons de voir s'il part. Nous pourrions être ouverts à un départ en fonction de l'offre reçue. Rien n'est encore officiel, mais s'il peut faire un pas en avant dans sa carrière, nous y réfléchirons."

Elvin Cafarquliyev a joué les matchs aller et retour contre Gand lors du tour intermédiaire de la Conference League et a été observé par Anderlecht à la Ghelamco Arena jeudi. Cafarquliyev est un arrière gauche offensif qui a également été huit fois international pour l'Azerbaïdjan. À Qarabag, l'ailier a déjà inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matchs cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 600.000 €.