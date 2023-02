Bart Verbruggen, le héros d'Anderlecht

Bart Verbruggen est décidément en feu. Le gardien de but du Sporting d'Anderlecht a réalisé une séance de tirs au but historique contre Ludogorets.

Difficile de trouver joueur plus heureux que Bart Verbruggen après la qualification du RSC Anderlecht en Conference League. Trois tirs au but arrêtés, voilà qui est rarissime - c'était même une première en 35 ans dans une compétition européenne. "C'est un travail d'équipe, Frank Boeckx (entraîneur des gardiens, nda) et tout le staff m'ont aidé", assure le Néerlandais après son exploit. "Je n'avais pas de mémo, non. Mais on a bien étudié ça. Si un joueur a tiré 5 fois à gauche sur ses précédents tirs, il y a de fortes chances qu'il tire à gauche la sixième".

C'est de ce genre de moments que tu rêves quand tu es un jeune gardien

Bingo. Verbruggen a parfaitement anticipé les 3 tirs bulgares - même si les deux premiers laissaient à désirer. "Est-ce que c'est ma spécialité, les tirs au but ? Je ne sais pas si on peut déjà dire ça. Disons que c'est la seconde fois cette saison, et que ça s'est bien passé jusqu'ici", sourit-il avec modestie. "Je reste calme quand j'arrête le deuxième parce que je sais que rien n'est encore fait".

Avec ces deux arrêts, Bart Verbruggen a cependant totalement changé la dynamique de la séance d'entrée de jeu. "C'est un match dans le match entre le tireur et le gardien. Ils essaient de te mettre la pression, mais en stoppant des tirs, tu leur mets la pression", pointe le portier mauve. "C'est de ce genre de moments que tu rêves quand tu es un jeune gardien de but". Depuis qu'il a pris la place d'Hendrik Van Crombrugge entre les perches, Verbruggen prouve semaine après semaine qu'il mérite ce statut de n°1. Seul problème : à ce niveau, il va très vite intéresser des clubs européens...