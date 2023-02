Bart Verbruggen entre dans l'histoire de la Coupe d'Europe avec sa performance !

Quelle performance de Bart Verbruggen contre Ludogorets. Déjà décisif durant la rencontre, même s'il a eu peu à faire, le portier néerlandais a arrêté...les trois premiers tirs bulgares lors de la séance de tirs au but. Certes, les deux premiers envois étaient particulièrement ratés, mais les statistiques ne s'en préoccupent pas. "Il a été fantastique. Je n'avais jamais vu une séance de tirs au but commencer comme ça", rigolait Brian Riemer après la rencontre.

C'était déjà arrivé...mais il faut remonter loin dans l'histoire de la Coupe d'Europe. La dernière fois qu'un gardien n'encaissait aucun des trois premiers envois, c'était il y a 35 ans. Cristian Gheorghe qualifiait le FC Sportul Studentesc face à Brondby au match retour du second tour qualificatif de la Coupe UEFA en novembre 1987. Verbruggen écrit son nom dans l'histoire du football européen, déjà.

0 - @rscanderlecht's Bart Verbruggen is the first goalkeeper to not concede a single goal in a penalty shootout in major European competition over the last 35 years. Killer. pic.twitter.com/Z33stBrOTD