Riemer a un sacré compliment pour l'un de ses joueurs : "Il me fait penser à Modric !"

Brian Riemer est une personne très souriante, mais la qualification contre Ludogorets l'a encore rendu plus heureux.

Qui est l'homme de cet Anderlecht-Ludogorets ? Plusieurs noms se détachent, avec notamment Bart Verbruggen en grand candidat avec ses 3 penalties arrêtés. Mais Yari Verschaeren a disputé un excellent match, et le 2-0 est presque intégralement de son fait. "Il est bon depuis un petit moment. Tout ce qu'il lui fallait, c'est ce petit but, je crois", sourit Brian Riemer. "Mais Yari est vraiment incroyable".

Le coach d'Anderlecht osera même une belle comparaison: "Il me fait penser à...Luka Modric. Techniquement très fort, et très travailleur. Pendant 90 minutes, il reste au top et harcèle les adversaires. Ce soir, il a été excellent", continue Riemer.