La Gantoise y a cru à West Ham mais quitte à son tour la scène européenne

Les Buffalos ont réalisé une très bonne première mi-temps avant de craquer dans le quatrième quart d'heure. Il n'y a plus de club belge en Coupe d'Europe.

Alors que le football belge était pendu aux pieds anderlechtois lors de la séance de tirs au but à Alkmaar, La Gantoise débutait son match couperet à West Ham. Contrairement aux Bruxellois, les Buffalos n'ont pas été plombés par un début de match catastrophique. Comme lors de la manche aller (qui avait fini sur le score de 1-1), les hommes d'Hein Vanhaezebrouck obtenaient les premières occasions avec un centre de Sven Kums qui prenait la défense londonienne à défaut mais que Gift Orban et Hugo Cuypers gâchaient en se gênant au petit rectangle (9e).

Malgré un West Ham alignant son onze type, les Buffalos continuaient d'être les plus incisifs et s'en voyaient récompensés sur une projection de Gift Orban qui décalait Matisse Samoise dont la frappe croquée profitait à Hugo Cuypers au petit rectangle pour mettre Gand aux commandes et permettre de croire en l'exploit (26e).

A part une sortie approximative sur corner, Davy Roef passait un début de match très tranquille. Mais comme à son habitude, West Ham n'a pas eu besoin de se montrer particulièrement impressionant pour faire mouche. Sur leur première frappe cadrée, les hommes de David Moyes égalisaient via Michail Antonio, plus prompt que la défense gantoise sur un coup franc brossé par le pied gauche de Jarrod Bowen (37e) pour rejoindre les vestiaires sur le score de 1-1.

Contrairement au premier acte, West Ham prenait les choses en main dés le début de la seconde période. Les montants sauvaient les Buffalos à deux reprises sur des tentatives de Tomas Soucek et Michail Antonio, sauf que sur l'occasion de ce dernier, l'arbitre était appelé par le VAR pour un contact de la main de Joseph Okumu avec le ballon. Contrairement à une phase déjà très litigieuse impliquant Samoise en première mi-temps, la maladresse était cette fois sanctionnée d'un penalty. Une occasion que ne manquait pas Lucas Paqueta pour permettre à West Ham de passer devant, dix minutes après le retour des vestiaires (2-1).

© photonews

Le début du calvaire pour Gand qui accusait le coup dans ce quatrième quart d'heure. Trois minutes après le penalty, Declan Rice s'en allait en contre dans un slalom axial de 70 mètres qu'aucun Gantois ne parvient à stopper, permettant au capitaine anglais de feinter Okumu avant d'ajuster Davy Roef pour faire le break (3-1). A peine cinq minutes plus tard, le score grimpait à 4-1 : face à une défense sur les talons, Michail Antonio se faisait lui aussi plaisir avec une magnifique frappe enroulée dans la lucarne (63e).

Le score aurait même pu être plus lourd si le but de Jarrod Bowen n'avait pas été annulé pour une faute de main avant la frappe enroulée de l'ailier droit des Hammers dans la foulée. De quoi entériner ce score de 4-1 dans une fin de match au petit trot.. Le football belge n'a donc pas de regrets à avoir : même si la séance de tirs au but d'Anderlecht avait connu une issue plus favorable, la demi-finale 100% belge secrètement espérée n'aurait pas eu lieu. Reste que la chute est brutale. Mais ne doit pas faire oublier le long parcours de nos différents représentants pour en arriver là. Merci messieurs et à la saison prochaine.