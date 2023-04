West Ham sourit : "Une fois que vous commencez à avoir la victoire dans le sang..."

Après avoir partagé l'enjeu au match aller (1-1), La Gantoise s'est lourdement inclinée à West Ham ce jeudi soir, en quart de finale retour de la Conference League (4-1).

La Gantoise avait pourtant ouvert le score via Hugo Cuypers (26e), 0-1. West Ham égalisait grâce à une réalisation d'Antonio (37e),1-1. En seconde période, la rencontre prenait une autre tournure. West Ham décidait de passer la seconde et Coufal voyait sa frappe s'écraser sur la latte. Les locaux prenaient ensuite les commandes de la rencontre sur un penalty converti par Paqueta (55e), 2-1. Les Hammers enchaînaient ensuite avec deux buts signés Rice (58e) et Antonio pour un doublé (64e) 4-1.

L'entraîneur de West Ham était aux anges à l'issue de la rencontre. "J'ai ressenti un grand soulagement parce que nous n'avions pas bien joué lors du premier match contre Gand, et encaisser un but en première mi-temps était terrible et je me disais, mon Dieu, ça va peut-être jouer en notre défaveur ce soir", a confié David Moyes à l'issue de la rencontre. "Mais nous avons été la meilleure équipe, même en première mi-temps, je pense. Nous sommes revenus dans le match, puis nous avons manqué deux belles occasions de prendre l'avantage avant d'obtenir le penalty", a souligné le technicien écossais.

"C'était un grand soulagement quand nous avons marqué le troisième but parce que cela nous a permis de nous démarquer complètement et le fait d'atteindre une demi-finale européenne deux années de suite avec West Ham est spécial. Une fois que vous commencez à avoir le succès européen dans le sang, c'est ce que vous voulez. Vous voulez ces grandes soirées, vous voulez vous y habituer. C'est tout à l'honneur des joueurs, c'est vraiment à eux de faire ça", a conclu Moyes.