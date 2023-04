Hein Vanhaezebrouck : "Nous avons joué un match et demi"

Après avoir partagé l'enjeu au match aller (1-1), La Gantoise s'est lourdement inclinée à West Ham ce jeudi soir, en quart de finale retour de la Conference League (4-1).

La Gantoise avait pourtant ouvert le score via Hugo Cuypers (26e), 0-1. West Ham égalisait grâce à une réalisation d'Antonio (37e),1-1. En seconde période, la rencontre prenait une autre tournure. West Ham décidait de passer la seconde et Coufal voyait sa frappe s'écraser sur la latte. Les locaux prenaient ensuite les commandes de la rencontre sur un penalty converti par Paqueta (55e), 2-1. Les Hammers enchaînaient ensuite avec deux buts signés Rice (58e) et Antonio pour un doublé (64e) 4-1.

"Le but égalisateur est un cadeau"

"C'est très simple : quand vous jouez sur la scène européenne contre une équipe qui a plus de moyens, vous devez essayer d'imposer votre jeu pour l'empêcher d'exploiter ses qualités", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans des propos relayés par Het Nieuwsblad à l'issue de la rencontre. "Cela a bien fonctionné à l'extérieur et en première mi-temps. Mais pour obtenir un résultat, il faut aussi concrétiser les grosses occasions. Nous ne l'avons pas fait suffisamment au match aller et en première mi-temps. Nous aurions dû marquer deux fois. La tête de Gift devrait toujours être cadrée. La semaine dernière, nous avons encaissé un but qui aurait pu être évité, aujourd'hui nous en avons encaissé trois. Le but égalisateur est un cadeau", a déclaré Vanhaezebrouck en référence au match perdu par De Sart face à Antonio.

"Dans l'ensemble, nous avons bien travaillé pendant 135 minutes"

"Il n'a même pas eu besoin de sauter pour marquer. Nous donnons ce but. A cause de cela, on perd aussi la main, parce que West Ham commence à pousser. Dans l'ensemble, nous avons bien travaillé pendant 135 minutes. Un match et demi donc. Mais il y a aussi eu des lacunes. Tottenham était bien meilleur que nous à l'époque. West Ham était également meilleur, mais il y a eu plus que cela", a conclu le T1 des Buffalos.