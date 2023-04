Hein Vanhaezebrouck : "On s'attend à ce que certains joueurs soient à la hauteur, mais c'est le contraire qui se produit"

Après avoir partagé l'enjeu au match aller (1-1), La Gantoise s'est lourdement inclinée à West Ham ce jeudi soir, en quart de finale retour de la Conference League (4-1).

La Gantoise avait pourtant ouvert le score via Hugo Cuypers (26e), 0-1. West Ham égalisait grâce à une réalisation d'Antonio (37e),1-1. En seconde période, la rencontre prenait une autre tournure. West Ham décidait de passer la seconde et Coufal voyait sa frappe s'écraser sur la latte. Les locaux prenaient ensuite les commandes de la rencontre sur un penalty converti par Paqueta (55e), 2-1. Les Hammers enchainaient ensuite avec deux buts signés Rice (58e) et Antonio pour un doublé (64e) 4-1.

Après avoir analysé la rencontre, Hein Vanhaezebrouck a tiré un bilan positif. "Nous quittons l'Europe la tête haute, car nous avons atteint un nouveau quart de finale. Mais nous devons tirer les leçons de ces matches, y compris en Belgique. En outre, ce sont trop souvent les mêmes joueurs qui sont impliqués. Pour un entraîneur, c'est très instructif de voir qui est capable d'évoluer à ce niveau. On s'attend à ce que certains joueurs soient à la hauteur, mais c'est le contraire qui se produit : on s'attend moins à ce que d'autres le soient. Bientôt, il y aura des matches de barrage où il y aura aussi beaucoup de pression", a lâché le T1 des Buffalos dans des propos relayés par Het Nieuwsblad à propos des Playoffs.

Il ne craint toutefois pas que le 4-1 pèse trop lourd dans les têtes dimanche contre le KV Ostende. "Nous parviendrons à renverser la vapeur. Pour certains joueurs qui n'ont pas fait leur meilleur match, ce sera difficile. D'autres auront pris du courage parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient encore rivaliser à ce niveau. C'était intéressant pour l'avenir."